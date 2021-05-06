Єрмак заявляє про можливість зустрічі Зеленського і Байдена, але «немає конкретної дати»

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 6 травня заявив про можливість зустрічі лідерів України та США. Про це в мережі Telegram повідомив Офіс президента.

За словами Єрмака, це питання обговорювалося під час візиту в Україну державного секретаря США Ентоні Блінкена.

«Поки що немає конкретної дати зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена, але є підстави вважати, що ця зустріч невдовзі відбудеться, оскільки є зацікавленість на високому рівні – і з боку українського президента, і ми почули від держсекретаря про таку зацікавленість з боку президента Байдена», – передає слова Єрмака Telegram-канал офісу президента.

2 квітня Зеленський уперше поговорив з новим президентом США. Розмова стосувалася реформ та російської агресії проти України.

Після цього посол України в США розповіла, що українські дипломати та Офіс президента «активно працюють» над організацією зустрічі Зеленського та Байдена.

Державний секретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом в Україні 6 травня. Він провів зустрічі з представниками української влади, зокрема, президентом Володимиром Зеленським, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також Блінкен зустрівся з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства.