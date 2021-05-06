Візит держсекретаря США Блінкена: яку підтримку отримає Україна проти Росії

6 травня держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває в Україні. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими посадовцями. Супроводжувала Ентоні Блінкена його заступниця з політичних питань Вікторія Нуланд. Основні теми візиту: допомога від США у протистоянні Росії та продовження реформ в Україні. Підсумки візиту Блінкена аналізуємо разом з експертами у Свобода Live.

Учасники програми:

Олександр Хара, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій;

Ігор Соловей, аналітик Агентства міжнародних досліджень;

Олена Трегуб, виконавча директорка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони;

Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках;

Олена Леннон, професор політології університету Нью-Гейвена (США);

Ганна Шелест, директорка безпекових програм ради зовнішньої політики «Українська призма»;

Андрій Осадчук, народний депутат України, «Голос».