Країни «Групи семи» підтвердили повну підтримку України – комюніке

Міністри закордонних справ «Групи семи» закликали Росію до деескалації на кордоні з Україною і привітали ініціативу України щодо створення Кримської платформи. Про це йдеться в поширеному 5 травня комюніке за результатами зустрічі міністрів у Лондоні.

«Ми згадуємо нашу заяву від 12 квітня і закликаємо Росію до деескалації ситуації на кордонах України та в незаконно анексованому Криму», – йдеться у документі.

Міністри підтвердили свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальними водами. «Група семи» закликає Росію дотримуватися принципів та зобов’язань ОБСЄ щодо прозорості військових сил та діяльності. Дипломати висловлюють жаль через те, що Росія не надала суттєвої відповіді з цього питання, а «її нездатність зустрітися з Україною абсолютно не відповідає букві та духу Віденського документа».

Дуже важливо, щоб Москва зараз у повному обсязі відкликала свої сили і вживала необхідних заходів для пом’якшення напруженості, вказано в комюніке.

Міністри МЗС висловили глибоку стурбованість діями Росії з блокування доступу до частин Чорного моря, зокрема, поблизу незаконно анексованого Криму та Керченської протоки, перешкоджання доступу до українських портів в Азовському морі. Водночас вони вітають позицію України щодо стриманості та дипломатичного підходу в цьому контексті.

Міністри також підтримали зусилля щодо зміцнення демократії та інституцій в Україні і заохотили Україну досягати подальшого прогресу в питаннях верховенства права, судової реформи, корпоративного управління та боротьби з корупцією, щоб зміцнити демократію, сприяти економічному зростанню та виконувати зобов’язання перед міжнародними донорами та партнерами та перед громадянами України.

Міністри закордонних справ «Групи семи» зустрічалися в Лондоні впродовж трьох днів, така зустріч уперше з 2017 року відбулася в повному складі та за фізичної присутності учасників, а не онлайн.