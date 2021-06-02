Донбас і «Північний потік-2»: в ОПУ уточнили, про що Зеленський говорив із сенаторами США

Президент України Володимир Зеленський в перебігу зустрічі з делегацією Конгресу США у складі Джин Шагін, Роберт Портман, Крістофер Мерфі, їхніх радників та тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін заявив, що на тимчасово окупованих територіях та вздовж українського кордону нині спостерігається концентрація російських військ і техніки.

«Тобто Росія лише на словах декларує відведення своїх сил та виконання зобов’язань. Загалом відведено лише близько 10 тисяч військових», – цитує Володимира Зеленського сайт Офісу президента.

Зеленський звернув увагу делегації на те, що на лінії розмежування наразі функціонує лише один новий контрольний пункт в’їзду/виїзду, решта так і не запрацювали через «небажання іншої сторони».

Під час зустрічі з сенаторами відбулося відеовключення військового керівництва із зони проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, повідомляє ОПУ.

Президент подякував сенаторам за підтримку України та допомогу в забезпеченні територіальної цілісності й суверенітету.

«Я дуже вдячний за двопартійну підтримку. Ми вдячні вам за військову допомогу», – сказав Зеленський.

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«Нинішні санкції з боку ЄС та США на сьогодні вже не працюють – Росія звикла з цим жити, забираючи при цьому інші території та загрожуючи Європі. Весь цивілізований світ не може цього дозволяти. Тому я вважаю, що треба не просто тиснути, а вибудувати новий формат санкційної політики», – додав президент.

Крім того, Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Конгресу США обговорив протидію реалізації проєкту «Північний потік-2».

«Не дати добудувати та ввести в експлуатацію «Північний потік-2» можуть лише США й адміністрація президента Байдена. «Північний потік-2» – це не просто енергетична безпека, про яку говорять усі дипломати й політики, це окрема потужна зброя Російської Федерації, яку дають їй сьогодні до рук. А потім Європа запитує про те, як можна захиститися від Росії. Відповідь дуже проста – не давати зброю ворогу», – наголосив президент.

Він зазначив, що «Північний потік-2» відключить Україну від постачання газу.

«А значить, «відключить» нас щонайменше від 3 мільярдів доларів на рік… Нам не буде чим платити за українську армію», – додав Зеленський.

Американська сенаторка-демократка Джин Шахін заявила, що існує двопартійний спротив «Північному потоку-2» у Конгресі.

Як передає сайт ОПУ, ще однією потенційною загрозою, яка може посилити позиції Росії у Європі, Володимир Зеленський назвав ненадання Україні чіткого сигналу та конкретних термінів стосовно отримання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

Нинішньою метою візиту трьох сенаторів США є «заохотити продовження реформ» в Україні та висловити солідарність із нею.