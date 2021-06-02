Российский трубопровод через украинскую территорию – это предохранитель от полномасштабного нападения на Украину, считает Лана Зеркаль, бывший советник главы правления «Нафтогаза» (2020-2021), бывший заместитель главы МИД Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019), а теперь советница министра энергетики. Ранее Россия заявила, что не будет прекращать транзит своего газа через территорию Украины до периода действия подписанного договора. В свою очередь эксперты считают, что из-за «Северного потока-2» Украина потеряет 2,5-3 млрд. долларов дохода каждый год. Но в первую очередь украинская сторона выступает за санкции «Северному потоку-2» из-за безопасности. Ранее президент США Джо Байден решил отказаться от санкций против ключевой швейцарской компании Nord Stream 2 AG и ее директора Маттиаса Варнига, которая прокладывает российский трубопровод «Северный поток-2» к Германии. Решение Вашингтона одобрили в Германии и России, а Верховная Рада обратилась к Конгрессу США, призвав к «полному блокированию возможности его завершения и введения в эксплуатацию». Будет ли трубопровод все же достроен? Что может сделать Украина, чтобы обезопасить себя от российского вторжения? И почему США изменили свое отношение к «Северному потоку-2»?

Об отношении США к «Северному Потоку-2»

Не стоит рассматривать решения Белого дома, как полнейшую катастрофу. Не применены на данном этапе санкции только к консорциуму «Северного потока–2» и его руководителю. Но санкции введены против кораблей, участвующих в строительстве «Северного потока», в том числе, корабля, который принадлежал до недавнего времени «Газпрому». Он принадлежал «Газпрому» в тот момент, когда на законодательном уровне в США был урегулирован вопрос, который касается запрета на использование подсанкционных кораблей для строительства «Северного Потока». Таким образом, это открывает новые возможности, в том числе, для применения санкций против непосредственно «Газпрома».

Поэтому я не могу сказать, что сейчас ситуация такая, которая свидетельствует о полном изменении политики США по отношению к «Северному потоку». Вместе с тем, она достаточно критическая сейчас и требует создания коалиции как можно большего количества стран и партнеров для продвижения идеи и необходимости все-таки применения санкций и остановки строительства, потому что это самый действенный метод противодействия «Северному потоку».

Мы в свое время сделали все возможное в «Нефтегазе» для того, чтобы обеспечить на законодательном уровне в США закрепление всех инструментов, которые есть сейчас для того, чтобы санкции были применены.

В ближайшее время должна состояться встреча между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Для того, чтобы встреча была продуктивной, у каждой стороны должны быть определенные козыри в рукавах, свои рычаги влияния. Россия создавала рычаги влияния, подвинув свои войска на границу с Россией, создав ситуацию, которая являлась угрозой существованию Украины. Таким образом Россия подняла градус. Градус поднял и Джо Байден, показав, что они могут применить санкции в любой момент, но пока поставили на паузу. Эта пауза может быть снята в любой момент, а может быть и не снята.

О возможностях консорциума, который не под санкциями

Уже сейчас консорциум нарушает законодательство США. Именно поэтому к нему могут быть применены санкции. Сейчас в прокладке трубопровода участвует трубопрокладчик «Фортуна», против которого уже применены санкции.

Что касается законодательства Европейского Союза, то консорциум проиграл все процессы, которые связаны с применением «Северного Потока-2». Фактически, пока к консорциуму не применены санкции, он может осуществлять строительство, что они и делают.

О сроках постройки трубопровода

Осталось очень немного времени. Одна нитка должна быть закончена по плану до середины июля, вторая – до сентября. Именно поэтому окно возможностей, которое сейчас есть, очень ценно. Нужно объединить все силы и возможности, чтобы объединить этот проект, потому что следующую стадию будет остановить гораздо тяжелее. И это может иметь негативные последствия для Украины.

О перспективах борьбы с «Северным Потоком»-2

Есть несколько предложений от немецких политиков, которые никак не связаны с реальностью. Это скорее замыливание глаз для того, чтобы показать, что есть другие способы остановить «Северный Поток-2». Есть одна из теорий, что нужно дать достроиться «Северному Потоку», а потом применить мораторий. Но ни один из европейских политиков и американских экспертов не уточняют, а какие же инструменты могут быть применены для того, чтобы этот мораторий был эффективен. Есть ли они в природе? А их нет.

Никто не может наложить мораторий на «Северный Поток»-2: ни законодательно, ни регуляторно. Никак. Никто не может поставить «вентиль». Потому что тот, кто будет крутить этот вентиль, будет виновен в нарушениях поставок газа в Европу и будет нести санкции. Что точно можно сделать – применить к «Северному потоку»-2 в полной мере законодательство Европейского Союза, в том числе предусматривает разъединение вида бизнеса между «Газпромом» и другим юридическим лицом, которое будет обеспечивать транспортировку газа в Европу. Надо помнить, что для России газ – это не товар. Это инструмент политического давления.

Здесь остается вопрос безопасности Украины. Она не является членом НАТО, в отличие от Германии. На Украину не распространяется система коллективной защиты.

Для нас защитой от нападения России всегда был газопровод, через который проходили большие объемы российского газа в Европейский Союз. За него Россия получала огромную сумму денег, которая была существенной даже для Российской Федерации.

Если этого нет и Россия может обойтись без украинской трубы, что мы теряем? Мы теряем фактически гарантию безопасности.

Во-вторых, мы теряем 3 миллиарда безвозвратно. В том случае, если Россия решит, что даже наличие возможности поставки газа через Украину ей неинтересно, она может создать чрезвычайную ситуацию с взрывом трубопровода, как она создавала в Туркменистане, когда Туркменский газ им перестал быть нужен. Это форс-мажор. При этом никто не отвечает за свои континентальные обязательства.

Мы можем судиться, но суды будут длиться очень долго, и к чему это приведет, неизвестно.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу