В Донецке собрались реконструировать цирк «Космос». Оккупиционная администрация показала проект работ и анонсировала: в цирке полностью переделают фасад, зрительный зал, остекление, системы кондиционирования и отопления. Вот как, по планам подконтрольной Росссии администрации, «Космос» должен выглядеть после реконструкции:

Но оказалось, что «при Украине» донецкому цирку уже чертили проекты реконструкции, похожие на этот, как две капли воды. Вот довоенный проект, оставшийся на сайте краеведа Евгения Ясенова:

А вот другой ракурс, сохраненный сайтом Donbass.UA: это проект реконструкции, который готовили к Евро-2012:

Многие дончане в соцсетях восприняли новость о готовящемся грандиозном ремонте цирка скептически, засомневавшись в реальности проекта («А по факту расплавят ведро битума на костре и помажут крышу», «Чуток денег российских пильнут...» – иронизируют местные жители).

Но интереснее другой момент: очень много читателей местных групп полагают, что больше нуждаются в реконструкции два иных культурных обьекта города: это дворец спорта «Дружба» и дворец молодежи «Юность». Они находятся в куда худшем состоянии и пострадали от боевых действий. Проект реконструкции «Юности» показали осенью 2020-го, но работы до сих пор не начались.

– Вы «Юность» сперва сделайте, – комментируют местные.

– А сгоревшая арена «Дружба»?

– Уже «Юность» реконструировали...

– «Дружбу» и «Юность» уже сделали, по ходу.

– А что там «Юность» и «Дружба»? А то цирк понадобился.

– Почему на цирк, который выстоял, есть финансирование, а на подбитые и подпорченные объекты – нет?

– В «Юность» было 17 попаданий. В цирк – ни одного.

Вот как сейчас выглядит «Юность»:

А вот какой в 2018-м была «Дружба»:

Вспоминает журналистка, переселенка Дарья Куренная: Впервые я во дворец «Дружба» попала на новогоднюю елку. Ежегодно там была огромная елка от мэра города. И там были масштабные представления. Поскольку я занималась спортом, иногда была в «Дружбе», когда там проводились чемпионаты для подростков. И это было что-то такое – вау! Когда мы играли в «Дружбе», то чувствовали себя баскетбольными звездами, потому что могли бросать мяч в то же кольцо, что и баскетболисты любимой команды.

Вспоминает пиар-менеджер, переселенка Анастасия Пугач: Самое яркое воспоминание – это концерт «Океана Эльзы». Тогда сет-лист они формировали по заявкам поклонников, и потом мы еще долго стояли за автографами. «Океан Эльзы» в Донецке обожали!

Спортарену частично восстановили после пожара 2014-го, там играют в хоккей. Дворец молодежи, по-видимому, не работает.

Ссылок на «Дружбу» и «Юность» в местных пабликах, где обсуждают ремонт «Космоса», действительно – множество, и среди них затерялись одинокие голоса вроде этого:

– Может, лучше школы приведем в чувство?

А еще внимание жителей Донецка обратило на себя цветовое решение проекта обновленного цирка:

– Сине-желтые надписи, ахахаха, готовятся!

– Желто-блакитные буквы на цирке. А я говорил!

Впрочем, сине-желтая вывеска на цирке есть и сейчас. Цирк «Космос» – одно из немногих культурных заведений, которое работает почти все время оккупации города.

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