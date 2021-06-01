ООН: 12 цивільних осіб загинули з лютого по квітень через бойові дії на сході України

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини зафіксували 12 випадків загибелі та 25 поранень цивільних осіб, що трапились як наслідок бойових дій на сході Україні. Ці дані офоплюють період з 1 лютого до 30 квітня 2021 року.

Ці показники свідчать про значне зростання числа жертв серед цивільного населення порівняно з попереднім звітним періодом з 1 листопада 2020 року по 31 січня 2021 року – на 270 відсотків. Утім, це на 3% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, відзначається у звіті.

«Зростання втрат серед цивільного населення в результаті артилерійських обстрілів і вогню зі стрілецької зброї та легких озброєнь корелювало із помірною ескалацією бойових дій у зоні бойових дій у з середини березня до кінця квітня», – йдеться у звіт УВКПЛ ООН.

Розподіл втрат за місяцями:

Лютий 2021 року: четверо загиблих(двоє чоловіків, один хлопчик і одна дівчинка) і шість поранень (чотири чоловіки і одна жінка).

Березень 2021 року: п’ять загиблих (усі чоловіки) і п’ять поранених (чотири чоловіки і одна жінка).

Квітень 2021 року: троє загиблих (один чоловік і два хлопчики) і 14 поранених (десять чоловіків, дві жінки і два хлопчики).

78% втрат серед цивільного населення за звітний період були спричинені вибухами мін і вибухонебезпечних залишків війни (ВЗВ) (здебільшого, ручних гранат): вісім загиблих і 21 поранений, інформує управління Верховного комісара.

«Це означає, що навчання з питань мінної небезпеки залишається пріоритетним. Крім того, один чоловік загинув під час інциденту з надмірним застосуванням сили та один хлопчик загинув після вибуху невстановленого вибухонебезпечного предмету», – йдеться у запиті.

Кількість інцидентів, які стосуються цивільних об’єктів (крім житла цивільного населення), залишалася помірною по обидва боки лінії зіткнення. В УВКПЛ ООН зафіксували три випадки, що спричинили пошкодження на об’єктах електропостачання, два – в будівлях освітніх установ, два – на газопроводах і два – на об'єктах водопостачання. Жоден із них не призвів до значних перебоїв у наданні послуг населенню, постраждалому від бойових дій, інформує ООН.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.