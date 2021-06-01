Рада: 4 червня в Україні вшановуватимуть пам’ять дітей, загиблих через агресію Росії

Верховна Рада України на засіданні 1 червня ухвалила проєкт постанови проект про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Рішення підтримали 308 народних депутатів за необхідних 226.

Згідно з постановою, 4 червня в Україні будуть вшановувати на державному рівні в Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії – пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

«Починаючи з 2014-го року, через російську збройну агресію на Донбасі, Україна дізналась, як це втрачати дітей на війні. З початку нападу Росії на Україну на території деяких областей, зокрема Донецької та Луганської областей, загинули більше ніж 240 дітей, ще 56 зникли безвісти, були поранені і травмовані, за даними різних джерел, від 167 до понад 500 малолітніх громадян України», – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії відзначається в світі 4 червня, відповідно до постанови Генеральної асамблеї ООН від 19 серпня 1982 року.

1 червня в Україні і світі відзначають День захисту дітей.