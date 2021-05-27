Кабінет міністрів України 26 травня підтримав законопроєкт, який передбачає збільшення обсягу державної підтримки при народженні або усиновленні дитини. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у разі ухвалення документа Верховною Радою, з 1 січня 2022 року такий розмір допомоги буде збільшено з 41 тисячі гривень до 50 тисяч гривень.

«Це не остаточне збільшення: з 2023 року і в подальшому пропонується збільшення розміру такої допомоги на прогнозний показник інфляції», – сказав Шмигаль.

Іншим схваленим законопроєктом пропонується вдосконалити систему усиновлення дітей.

«Наприклад, вдосконалюється система нагляду та контролю за умовами проживання та виховання усиновлених дітей у разі зміни місця проживання. Документом також передбачається забезпечення права осіб з інвалідністю бути усиновлювачами, якщо за результатами експертизи їхня хвороба не буде перешкоджати їм виконувати батьківські обов’язки», – додав Шмигаль.

За його словами, йдеться також про встановлення максимальної різниці у віці між усиновлювачем і дитиною, що не може перевищувати 45 років та запровадження обов’язкового навчання для кандидатів в усиновлювачі.

Серед іншого, уряд ухвалив рішення, що стосується поліпшення житлових умов для дітей-сиріт.

«Буде затверджено принцип «гроші ходять за дитиною», коли фінансування отримають найбільш успішні та відвідувані заклади. При цьому ми будемо стимулювати розвиток всіх закладів», – сказав він.

Напередодні Дня захисту дітей уряд ухвалив низку рішень, які стосуються удосконалення системи захисту прав дитини.

День захисту дітей відзначають 1 червня.