У Донецьку дивуються, за що посадили на два роки російського блогера Манекіна

У соцмережах на окупованій території обговорюють ймовірний «вирок» російському блогеру Роману Манекіну. У телеграм-каналах окупованої частини Донбасу повідомляють, що його ув'язнили на 2,5 роки у колонії-поселенні, проте родичі дізналися про це під стінами суду, де «охорона ганяли їх по газону», оскільки всі суди проходили у закритому режимі. Манекін має російське громадянство, він гаряче підтримував російське вторгнення на Донбас, однак останні роки критикував ватажка окупаційної адміністрації Дениса Пушиліна. З 2014 року, як писав сам Манекін, він переїхав з Росії до Донецька.

«При всьому моєму неоднозначному ставленні до Романа, мене мучить питання: а за що, власне? Сподіваюся, що буде якась заява прес-служби суду або силовиків, почекаємо», – пише інший проросійських блогер Євген Тинянський.

Манекін – послідовний прибічник російської агресії на Донбасі. Повернувся на Донбас (він народився у Макіївці, але жив у Москві та мав російське громадянство) у 2014-му, після чого активно боровся із залишками українського в ОРДЛО та був консультантом «уряду ДНР». Ось, приміром, як у 2016-му Роман Манекін писав про інцидент із ввімкненням в центрі Донецька українського гімну на День незалежності:

«Ранок на Набережній у Донецька розпочалося з виконання гімну України, що гримів з прихованих динаміків. Почав набирати номер 102 – телефон поліції «ДНР», але не міг додзвонитися хвилин п’ятнадцять: очевидно, від дзвінків обурених городян телефонну станцію просто заклинило. Нарешті, додзвонився, з’ясував, що оперативна група вже на місці події, шукає джерело сигналу», – писав Манекін у Facebook.

Манекіна схопили у грудні 2020-го та звинуватили у співпраці з українськими спецслужбами. Родичі повідомляли, що не мають побачень з ним, а сестра зверталась щодо його викрадення до Слідчого комітету Росії, однак не отримала відповіді. Телеграм-канал «Донецький абориген» сьогодні пише, що всього судів над Манекіним було за цей час три, родичі на жоден не допустили.

«У деталі вироку, аргументи звинувачення і обставини справи ніхто з родичів та близьких не присвячений, за інформацією, отриманою в усній формі родичами під стінами суду (де їх охорона в прямому сенсі ганяла по газону) стало відомо про терміні в 2,5 роки з відбуванням у колонії-поселенні. Саме рішення суду обіцяли показати «потім», – пише «Донецький абориген».

З іншого боку, у в'язницях окупованих міст продовжують перебувати більше двохсот українських громадян, і їхня доля взагалі не обговорюється у медіа на окупованих територіях. До полонених і заручників, за свідченнями їхніх родичів та звільнених, регулярно застосовують тортури. Частину людей утримують у таємній тюрмі Ізоляція.

За свідченнями деяких екс-полонених, у тюрмах понад половину ув'язнених становлять бойовики. Радіо Донбас.Реалії розповідало деякі історії учасників збройних формувань, яких посадили за грати в ОРДЛО. В тюрмі перебуває зараз керівник «Народної дружини ДНР» кікбоксер Роман Трошин: він займався залученням до проросійського руху підлітків. У 2020 році 9 місяців у СІЗО відсидів інший проросійський блогер та член «громадської палати ДНР» Олександр Болотін, проте зрештою його випустили, присудивши штраф.

Для самого Манекіна це затримання вже четверте, але лише зараз він отримав реальний термін: раніше його затримували та відпускали. Тоді він навіть заявляв про тортури.