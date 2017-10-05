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В Донецке неизвестные уже неделю удерживают гражданина России, политолога, сторонника «русской весны», а также бывшего функционера группировки «ДНР» Романа Манекина. Знакомые не могут выйти с ним на связь. Они сообщили, что 28 сентября в Донецке его кто-то похитил. Многие связывают это с тем, что Роман Манекин критиковал верхушку сепаратистов за коррупцию и кумовство. До этого – в 2014 году боевики уже арестовывали Роман Манекина.

Уже неделю, как в Донецке исчез гражданин России, уроженец Макеевки Роман Манекин. Он стоял у истоков «русской весны» на Донбассе, затем был консультантом руководства группировки «ДНР». В последнее время он жил в Донецке. О том, что Манекина захватили и избили, сообщила его знакомая Дарья Митина, (в 2014 году представитель «МИД ДНР в Москве»). На своей странице в соцсети она написала:

«Несмoтря на тo, чтo сейчас o егo (Романа Манекина – ред.) местoнахoждении уже пoявилась инфoрмация, нo oна сугубo неoфициальная, – пoтoму чтo этo былo именнo пoхищение, а не задержание и не арест. Пoхищать и избивать рoссийских граждан – пoзoр для дoлжнoстных лиц мoлoдoй республики, претендующей на признание, а игнoрирoвать сoбственных граждан – пoзoр для Рoссии»

Дарья Митина в интервью российским изданиям рассказывает, что в квартиру Манекина неизвестные забрались обманом, представившись сотрудниками полиции. Его били прикладами еще в квартире. Затем Манекина перевезли в СИЗО, уже официально оформили и инкриминируют ему диверсионную деятельность против группировки «ДНР».

В день похищения на своей странице в социальной сети Роман Манекин написал, что получал угрозы. Вот часть одного из последних постов: «экс-министр иностранных дел «ДНР», Кофман, публично угрожал мне, цитирую: «убивать не буду, но кости поломаю».

Манекин постоянно резко высказывался в адрес руководства боевиков. Например, в сентябре в Донецке арестовали так называемого «министра внутренних дел группировки «ДНР» Алексея Дикого. Сепаратист Роман Манекин уверял, что это клановая война, и против Дикого ополчился Тимофеев «Ташкент» – правая рука Захарченко. Подобные высказывания, скорее всего, и стали причиной похищения, считает эксперт группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин. На Донбассе идет противостояние между российскими спецслужбами – ФСБ и ГРУ Генштаба России. А каждый лидер представляет ту или иную силу.

«Однозначно он фигура не самостоятельная, если только не из разряда идейных идиотов, которые с чистым сердцем приехали помогать вымышленному «народу Донбасса». Будучи публичным лицом, лидером общественного мнения, он подкладывал дрова в огонь костра той или иной клановой группы «ДНР». За это его бросили «на подвал». Разумеется, боевикам это так просто не сойдет. После внушений и вливаний они его выпустят», – прокомментировал Юрий Карин.

Напомним, 2014 году россиянин Роман Манекин уже задерживался сепаратистами. В заключении он пробыл несколько месяцев, но был освобожден. Тогда его также обвиняли в диверсионной деятельности.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)