Двоє чоловіків загинули в Ізюмі внаслідок удару російського дрона по вантажівці – поліція

Рятувальники ліквідують пожежу, що виникла внаслідок російського удару на Харківщині, архівне фото
На Харківщині внаслідок удару російського безпілотника по вантажівці загинули двоє чоловіків, повідомила поліція області.

«5 грудня у місті Ізюм під час перевантаження дров із автомобіля ЗІЛ у тягач по транспортному засобу влучив ударний безпілотник. Унаслідок атаки БпЛА в кабіну вантажівки загинули 52- і 67-річний чоловіки, які перебували поруч із автомобілем. На місці удару зайнялася пожежа», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що ведуть розслідування за статтею «воєнні злочини».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

