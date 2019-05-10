Подконтрольные России администрации продолжают готовить из молодёжи на оккупированных украинских территориях военную силу. Так 1 марта 2019 года в Донецке создали «Народные дружины» – якобы организацию для досуга молодёжи, а по факту – отряд «титушек», который уже успел отметиться первым заданием «сверху». Каким – выяснило Радио Донбасс.Реалии.

Что такое «Народная дружина» в ОРДЛО?

1 марта 2019 года в группировке «ДНР» заявили о создании «добровольных народных дружин», которые усилят работу так называемых правоохранительных органов, а в будущем станут «основой кадрового резерва для правоохранительных органов».

На «официальном сайте» задачами «дружины» называют помощь «правоохранительным органам» в охране общественного порядка, проведение тренировок и спортивных мероприятий, а также «реализация совместно с «Министерством молодежи спорта и туризма ДНР» молодёжной спортивной политики».

Кто может стать «народным дружинником»?

Так называемые «граждане ДНР» в возрасте от 18 лет, которые любят спорт, хотят участвовать в «самых крупных спортивных мероприятиях», беспокоятся о порядке в городе и считают себя лидером общественного мнения.

Каждому кандидату нужно заполнить анкету, в которой указать, кроме стандартных паспортных данных, – какое образование, есть ли учёная степень, где работает, имеется ли судимость и является ли он членом какого-либо общественного объединения.

Как готовят «дружинников»?

Спорт – важнейший фактор при подготовке «дружинников», отмечают в организации. Обещают обширную спортивную программу тренировки, которая включает общефизическую подготовку, боевые искусства, тактику действий по охране общественного порядка.

Кроме того, в организации анонсируют регулярные сборы. К примеру, первый собрал тысячу желающих из 33 «дружин». По результатам таких сборов каждый «дружинник» должен сдать конкретные нормативы.

Кто возглавляет «дружинников»?

Руководитель «Народной дружины» Роман Трошин – мастер спорта международного класса Украины по кикбоксингу, победитель и призёр чемпионатов мира и Европы по кикбоксингу и боксу. До войны возглавлял Донецкую областную кикбоксерскую ассоциацию. В 2012-м вернулся в родную Луганскую область, где создал свою областную федерацию бокса.

Сейчас Трошин продолжает заниматься развитием бокса на Донбассе, только в оккупированной части. В его социальных сетях – фотографии с поездок в Москву на профессиональные бои, а также встречи с представителями российской федерации бокса.

Интересно, что вице-президентом этой федерации стал Александр Матросов, который, в отличие от «коллеги», остался работать на неоккупированной территории и возглавляет Луганскую областную федерацию бокса.

Трошина цитируют сепаратистские издания и восхваляют любые поездки, где могла бы состояться встреча с международными экспертами. К примеру, в ноябре 2018 года Роман Трошин присутствовал в «качестве почётного гостя – единственного делегата от ДНР» на конгрессе AIBA в Москве, где был избран новый президент Всемирной федерации бокса. В прессе группировки «ДНР» отметили: «в Москве во время конгресса AIBA Трошин жил в гостинице вместе с президентами Федераций бокса всех европейских стран».

Теперь Трошин пиарит не только бокс, но и «народные дружины». К примеру, на его странице есть обращение российского актера Игоря Огурцова, известного по сериалам «Молодёжка», «Закон каменных джунглей».

«Народная дружина», я скажу одно, когда мы едины – мы непобедимы. С нами Бог», – отметил Игорь Огурцов.

Чьи «дружинники»?

По словам экс-главы группировки «ДНР» Павла Губарева, «дружинники» – это те же люди, которые участвовали в рейдерском захвате так называемого общественного движения «Свободный Донбасс» – одной из двух «партий», которая была допущена на псевдовыборы в группировке «ДНР» 2 ноября 2014 года. Именно благодаря этим «титушкам» там выбрали новое руководство, которое лояльно Денису Пушилину, нынешнему главарю группировки «ДНР».

По информации издания The Insider, в 2005 году Павел Губарев несколько месяцев был директором донецкого ООО «Центр коммерческой безопасности», основным видом деятельности которой была «неспециализированная оптовая торговля». А вот владельцем фирмы «ЦКБ» числился гражданин Трошин Роман Владимирович. Именно тот, который и возглавляет сейчас «Народные дружины».

Как обещают действовать «дружинники»?

Как анонсируют организаторы, после сдачи нормативов в течение месяца принимается решение по каждому новичку. Если его включают в «команду», то он закрепляется за определённой территорией.

В своих социальных сетях «Нацдружины» публикуют информацию об акциях, мотивации, а также советы, как правильно питаться, быть сильнее и снимать стресс.

А как по факту действуют?

1 мая в оккупированном Донецке проходил митинг, во время которого не дали выступить Борису Литвинову – главе так называемой «Коммунистической партии ДНР». Коммунисты на оккупированной территории играют роль внутренней оппозиции.

«Когда митинг профсоюзов закончился и начался уже коммунистический митинг, несколько юношей в спортивной одежде взяли в кольцо Бориса Литвинова, не давая ему выступить перед товарищами. При этом расталкивали находившихся рядом с ним пожилых людей. Своё поведение они объясняли «командой сверху», – написали в тематической группе недовольные. Выходит, «дружинники» скорее нужны оккупационной администрации, чтобы решать вопросы с конкурентами.

Как реагируют жители ОРДЛО на создание «дружин»?

В интернете жители оккупированного Донбасса к созданию таких организаций отнеслись негативно. Они отмечают, что теперь беспорядка в городе станет больше, а главное – такими «дружинами» смогут наказывать всех неугодных, против кого не нашли других решений.

«Молодая гвардия» на службе у бандитов, захвативших власть», – написали в социальных сетях.

«А активисты не хотят дома отремонтировать, мусор поубирать, заводы повосстанавливать?» – прокомментировали новость о «дружинах» в интернете.

«Что-то я не видел этих активистов в 2014-м»,– написал житель оккупированного Донецка.

«Руки чешутся? Так вперёд, в армию! Или с дедами воевать проще?» – написали в социальных сетях.

«Офигеть, 1000 человек. Это 2 батальона бойцов будут ходить по «ДНР» вместе с сотрудниками полиции. За эти тренировки уже читаю не первый раз, а почему ни разу не писали, сколько уроков с психологами было проведено? Или думаете, что все парни психически уравновешенные?» – прокомментировали новость о «дружинах» в интернете.

«Зомби – левый сектор», – написали в социальных сетях.

А некоторые пользователи ассоциируют «Народные дружины» на оккупированных территориях с «Национальными дружинами» на подконтрольной Киеву территории.