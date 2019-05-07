(Публікуємо мовою оригіналу)

12 апреля 2014 года, вместе с захватом зданий Городского отдела милиции и Управления СБУ в Славянске, боевики начали активно избавляться от украинской государственной символики: сняли флаги и сорвали гербы. И сразу же подняли свои. Даже спустя несколько дней после освобождения города на некоторых бордах все еще были размещены лица боевиков. Спустя 5 лет война символов в Славянске продолжается: неизвестные распространяют здесь черно-оранжевые ленточки, стикеры и даже шеврон с символикой незаконных вооруженных формирований обнаружили недавно возле детской спортивной школы.

Во время боевых действий времен «русской весны» здание Детско-юношеской спортивной школы Славянска пострадало несильно: осколками посекло крышу. Но вот уже пять лет подряд школа подвергается нападениям идеологических сторонников пророссийских боевиков. Об этом рассказала Радио Донбасс.Реалии директор спортшколы Марина Рябоконь:

«Постоянно на наш забор, который при входе в спортивную школу, вешают «георгиевскую ленточку». Ну, честно говоря, надоело уже их срывать, срезать, постоянно доставать. Ну а последний был шеврон. Наверное, ленты уже закончились у людей», – говорит Марина.

Но это еще не все: 12 апреля 2016 года, во вторую годовщину захвата города, неизвестные умышленно сломали древко с национальным флагом.

В спортивной школе Славянска занимаются 370 детей. Александр, папа двух маленьких спортсменов, не в восторге от таких проявлений бытового сепаратизма:

«Семья и дети настроены проукраински. Они были здесь, когда бомбили, и когда было страшно, и когда прятались. Ни они, ни я не хотим повторения», – делится Александр.

Это не первый случай распространения запрещенной символики в городе. В новогоднюю ночь неизвестные «украсили» черно-оранжевой лентой ель на Соборной площади, а до этого неоднократно расклеивали стикеры в парке «Шелковичный».

Что говорят полицейские

Как сообщили Радио Донбасс.Реалии в полиции Славянска, демонстрация «георгиевской ленты» публично запрещена, если только она не изображена на оригиналах боевых знамен, наградах или медалях.

В прошлом году открыли одно уголовное производство по статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». Следствие сейчас продолжается. Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

А распространение стикеров и шевронов с символикой оккупационных войск может иметь признаки уголовного преступления по статье «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Максимальное наказание по этой статье – 15 лет заключения.

А еще в полиции сообщили, что с 2014 года выявили 216 участников незаконных вооруженных формирований.

Зачем нам это «ДНР-ЛНР»?

А в спортивной школе не исключают, что запрещенную символику и дальше будут размещать на здании. И готовы все так же отправлять ее в мусорный бак.

«Зачем нам это «ДНР-ЛНР» и все то, что у нас было в 14-м году? – говорит Марина Рябоконь. – Хватит, мы уже пересидели в подвалах. Хватит, мы уже прятались. Зачем нам возвращаться опять туда же? Хочется свое государство, свободную Украину, независимую».