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06 Травень 2019, Київ 19:57
Донбас.Реалії

Группировки «ЛДНР» заработают на выдаче российских паспортов. Россия тоже

Лидер боевиков Денис Пушилин и депутат российской Думы Наталья Поклонская на мероприятиях в Макеевке, март 2019 года

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(Друкуємо мовою оригіналу)

После подписания президентом России Владимиром Путиным указа об упрощении получения российского гражданства гражданам Украины с неподконтрольных территорий, волна эйфории в соцсетях оккупированной части Донбасса постепенно спала. Ей на смену пришло разочарование: стать гражданином Российской Федерации не всем по карману. Радио Донбасс.Реалии разбиралось, сколько стоит стать россиянином.

Как выяснилось, стать гражданином России стало проще, но не бесплатно. В некоторых закрытых пабликах о жизни в так называемых «ЛДНР» уже начались первые возмущения стоимостью процедуры.

«Мне кажется, что операции по получению паспорта России привели многих людей в нотариальную ловушку. «Правительству ДНР» или Денису Пушилину (главарь пророссийских боевиков – ред.) нужно разработать легкий нотариальный бокс, где будет адекватная цена на услуги или что-то вроде мульти-оплаты. К примеру, 850 рублей за пакет для одного человека», – так начинается пост о том, что даже оформить документы на подачу – будет стоит денег. И, по мнению желающих, оформление должно бы стоить дешевле.

Некоторые желающие войти в российское гражданство стали делиться своими подсчётами того, с чем им пришлось столкнуться при подаче документов (курс рубля к гривне на сегодня – 1 рубль стоит 41 украинскую копейку).

Нотариально заверенная копия «паспорта ДНР» обойдется около 550р

«Нотариально заверенная копия «паспорта ДНР» обойдется около 550р. Нотариально заверенный перевод украинского паспорта (включая стоимость перевода и нотариальной услуги) обходится 950р. Нотариально заверенная копия свидетельства о рождении РФ или «ДНР» обойдется 50 р. Нотариально заверенный перевод украинского свидетельства о рождении (перевод + нотариальная услуга) от 550р», – пишет Ирина.

И еще один документ. Платный, но фальшивый

В новостных сюжет и разъяснениях от подчиненных России формирований «ЛДНР» говорится, что для получения паспорта России необходимы так называемые паспорта группировок. А это ещё 260 рублей, если не срочный, или от 550 до 1000 рублей, если делать через посредника, чтобы получить так называемый паспорт быстрее.

И хотя в указе Путина ничего не говорится о паспортах группировок «ЛДНР», а скорее, наоборот – там говорится о документах, удостоверяющих личность, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, это не мешает главарям группировок «ЛДНР» выдавать никем не признанные документы для получения российского гражданства и на этом зарабатывать.

Что заработает непосредственно Россия

Сам же российский паспорт обойдётся в среднем около 6 тысяч рублей.

В соответствии с Налоговым кодексом России установлены следующие размеры государственной пошлины: за прием в гражданство Российской Федерации – 3500 рублей; за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации – 300 рублей; за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации – 2000 рублей, для детей в возрасте до 14 лет – 1000 рублей.

Горящий паспорт гражданина России у здания российского консульства в Одессе во время акции памяти жителей Мариуполя, убитых в результате обстрела российских гибридных сил. 2015 год
Горящий паспорт гражданина России у здания российского консульства в Одессе во время акции памяти жителей Мариуполя, убитых в результате обстрела российских гибридных сил. 2015 год

При желании, получить российский заграничный паспорт, вместе с гражданским – это ещё две тысячи рублей. Многих интересует именно загран – ведь с ним, в случае отсутствия украинского, можно выехать за границу.

А где это все дают?

Принимают документы на территориях Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных украинскому правительству, однако получать паспорта придётся непосредственно в России. В группировках «ЛДНР» говорят, что организуют специальные автобусы, чтобы доставить людей к месту получения в Ростовскую область. Но если автобусов не будет, то человеку, чтобы забрать свой паспорт, понадобится ещё около двух тысяч рублей на проезд в два конца. К примеру, из Донецка в Ростов, а из Ростова в Покровское, где будут выдаваться паспорта.

У квітні президент Росії видав указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України, а також жителі анексованого Криму, зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії
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Ещё немаловажная деталь. Сам по себе паспорт без регистрации мало что даёт. Для получения российских пенсий, социальных выплат или официального устройства на работу – необходима регистрация, но не Донецкая или Луганская, а именно российская. А это снова расходы.

Сама регистрация является бесплатной, а финансовые затраты могут появиться только при покупке необходимого пакета документов. В Ростове-на-Дону, к примеру, срок регистрации для российских граждан составляет до 5 лет для жилья, пребывающего в частной собственности, и до 6 месяцев, при проживании в муниципальной квартире. Однако, если нет родственников и друзей, согласных зарегистрировать человека своём жилье, то действовать придётся иначе. Полугодовая регистрация через агентство в среднем стоит порядка 1000 рублей. Цена зависит от региона. В Москве, к примеру, за пятилетнюю регистрацию можно выложить 30 тысяч рублей.

Подведём итог: Оформление паспорта России, вместе с «паспортом» так называемой «ДНР», российским заграном и регистрацией обойдётся в 15 тысяч 160 рублей или же 6 141 гривну. Сюда же включена стоимость получения паспорта за пределами России и проезда из Донецка в Ростов.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).

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