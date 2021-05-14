Украина в состоянии самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией, а импорт из России может стать причиной катастрофы, считает часть специалистов по энергетике. В Украине достаточно генерации для собственных потребностей, а при правильном регулировании – и для экспорта. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит Украине запретить импорт электричества из России и Беларуси, а также упростит импорт и экспорт электроэнергии между Украиной и странами ЕС (системы будут более интегрированы). Почему Украина покупала свет у России – и есть ли возможность от него отказаться? В чем энергосистема Украины зависит от России?

Зачем импортировать

Наталья Кацер-Бучковская, основательница «Фонда стабильного развития»:

Украина ранее никогда не импортировала электроэнергию из соседних государств. Наоборот, до 2019 года она по факту всегда экспортировала. Подавала электроэнергию, была конкурентной на рынках, и государство на этом зарабатывало. Почему сложилась такая ситуация, что государство начало импортировать из России? В 2019 году депутат 9-го созыва Верховной Рады Герус подал правку в закон, которая позволила данный импорт. С того времени начались политические баталии: насколько это целесообразно и нет. Я считаю, что это нецелесообразно. В Украине достаточно генерации для собственных потребностей, а при правильном регулировании и правильном управлении системами их достаточно, чтобы экспортировать за границу.

Украина подписала Соглашение об ассоциации, имплементировала директивы ЕС, третий энергопакет и другие обязывающие акты, может присоединиться к европейской энергетической системе. И это очень выгодно для нас. Мы вместе с Молдовой теперь выполняем необходимые условия. Что мы от этого получаем? Во-первых, будем себя чувствовать более комфортно и безопасно. Кроме того, ЕС готов инвестировать большие суммы в модернизацию наших сетей, которые устарели. Для нас это инвестиции, создание рабочих мест и энергобезопасность.

Островець – атомная станция в Беларуси, которая построена Россией и находится в 30 км от литовского Вильнюса. Она была построена с полным несоблюдением всех правил безопасности. И на этой станции уже было несколько инцидентов, чтобы держать Литву в состоянии стресса. Возле вашего дома в 20 км есть атомная станция. Она не отвечает стандартам. Она контролируется и построена страной, с которой у вас не лучшие отношения. Понятно, почему Литва нервничает и, в принципе, принимает все меры. Островець признан угрозой энергетической безопасности Европы на документальном уровне. Зачем такую электроэнергию покупать? Дайте свою развивать. Давайте вступать в Европейскую энергетическую систему – ведь уже есть закон и подписаны все документы.

Виктор Буток, эксперт по энергетике:

Потенциальных генерирующих мощностей электроэнергии у нас в стране более, чем достаточно, чтобы закрыть полностью все потребление. Но существуют определенные требования к режиму переключения. Вывод атомного блока занимает недели, вывод теплового генератора занимает несколько часов. Поэтому мы должны подстраиваться не просто под потенциальную возможность мощностей, а мы должны еще принимать во внимание суточные и сезонные изменения графика нагрузки.

У нас была такая ситуация, когда один за другим выходили (из эксплуатации – ред.) тепловые блоки, которые и обеспечивали эту маневренность. С какой целью это было сделано? Шантажа? Он не удался. Потому что нашли резерв в импорте.

У нас действительно нет необходимости в импорте. Мы можем обходиться своим. Проблема в том, что мы очень мало имеем инструментария управления гибкостью на рынке. Мы всегда пытаемся управлять изменением нагрузки только на стороне генерации. Весь мир уже давно отработал целый инструментарий управления, в том числе и на стороне потребления. Когда возникают резкие изменения в потреблении, возможно управлять и генератором на стороне нагрузки. И тогда нет необходимости прибегать к таким большим резервным мощностям для управления изменениями нагрузки.

Мы можем покупать электроэнергию в России или в Беларуси, но что мы тогда создаем в нашей стране? Проблему. Наша генерация остается невостребованной. Она может выходить из эксплуатации, не проходить ремонт или восстановление, но мы должны понимать, что будет через год, когда этой генерирующей и маневренной мощности у нас в стране не будет, потому что мы просто уничтожили все – тогда начнется настоящее энергетическое давление. Кроме газа, мы еще будем зависеть и от нее. Потому что мы создали ситуацию, когда умышленно уничтожили свою маневренную генерацию.

Может ли Украина перестать покупать свет из России? Какие нужно сделать шаги, чтобы экспортировать электроэнергию в Европу? Больше в эфире:

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