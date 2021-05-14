Громадам на Донбассе могут вернуть местные выборы?

Выборы в прифронтовых громадах на Донбассе должны были состояться: апелляционный административный суд отменил постановление Центральной избирательной комиссии о том, что в октябре прошлого года невозможно было провести первые местные выборы в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей. Решение приняли по заявлению партии «Оппозиционная платформа – за жизнь». Теперь партия требует в ближайшее время провести эти выборы. Это возможно?

Отменяя местные выборы в 18-ти громадах в октябре 2020-го, ЦВК отталкивались от мнений Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций: те сказали, что проводить выборы в этих регионах небезопасно. На уровне области, кстати, советов также не существует.

Всего в перечень попали 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области, а также восемь – Северодонецкого и Счастьинского районов Луганской области. Среди них были и те, что расположены далеко в тылу. Теперь Шестой апелляционный административный суд отменил это постановление. Об этом первой заявила гражданская сеть «Опора», ссылаясь на свои источники. Далее эту информацию Радио Свобода подтвердили и в пресс-службе суда.

В гражданской сети «Опора» неоднократно отмечали, что выборы должны пройти, чтобы правом голоса могли воспользоваться все украинцы. Тем более, что в 2019 году эти регионы имели возможность голосовать на президентских выборах и выборах Верховной Рады. Кроме того, «Опора» предлагала концепцию, как эту проблему можно решить.

«Опора» призывает соответствующие органы хотя бы инициировать обсуждения этого вопроса, потому что это важно. Важно, чтобы это было на законодательном уровне урегулировано. Если ВГА считает, что там вроде как небезопасно проводить выборы, то это должно как-то объясняться. Не может быть такого – здесь выборы проводить небезопасно, но почему – мы вам этого не скажем. Нет. Должен быть определенный перечень критериев, по котором понятно, почему их нельзя проводить», – говорит координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Донецкой области Наталья Боровская.

Руководят военные, и в этом есть логика

Военно-гражданские администрации на Донбассе нужны, но людям, которые там живут, нужно компенсировать их забранное право на решение вопросов местного значения, говорит руководитель проекта проект «На лінії зіткнення» ГО «Сильные громады» Андрей Грудкин. По его словам, выходом могло бы стать создание локальной демократии, которую можно установить на законодательном уровне, а также расширение полномочий ВГА, чтобы она полностью обеспечивала нормальное муниципальное управление.

«К примеру, ВГА не может выдавать коммунальную собственность или земельные участки. Говорят, что наши громады должны развиваться, как и те, которые возле нас. К примеру, Покровск или Славянск, куда спокойно заходят инвесторы, там открываются гостиницы, ледовые арены и т.д. Тогда мы должны думать стратегически, что будет с нами через 5-10 лет. Нам надо дать возможности для инвесторов, давать местному бизнесу развиваться. Но из-за того, что мы находимся на линии разграничения, нам нужны немного другие условия касательно реализации тех же структурных проектов», – отмечает Андрей Грудкин.

В самой ВГА высказываются за право голоса людей

По словам бывшего руководителя военно-гражданской администрации Станично-Луганского района Юрия Золкина, людям нужно давать возможность голосовать, чтобы они тоже ощущали ответственность за свое будущее. В то же время, даже при военно-гражданской администрации можно работать с местными депутатами, отмечает Золкин.

«У нас была ВГА, но мы не отходили от того, чтобы собирать депутатов и представителей депутатских комиссий для того, чтобы принять бюджет, какое-то решение – что ремонтировать в первую очередь, что во вторую. Это было необязательно. Но мы их подключали, потому что это постоянная коммуникация с громадой. Сейчас, когда решение принимается одним человеком и ни где они не публикуются, это как-то непонятная ситуация», – отмечает Юрий Золкин.

На данный момент неизвестно, будут ли все же проходить выборы в ближайшее время в этих 18 объединенных территориальных громадах. Как отмечают в гражданской сети «Опора», публикация полного текста решения суда ожидается в течение 5 дней.

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