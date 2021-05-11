Суд скасував постанову ЦВК щодо неможливості проведення місцевих виборів на Донбасі в 2020 році

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову Центральної виборчої комісії про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі суду.

В суді зазначили, що таке рішення ухвалили 11 травня. У ЦВК наразі не коментували його.

У партії «ОПЗЖ» вказали, що то за позовом їхнього однопартійця суд ухвалив таке рішення, і заявили, що вимагають «невідкладного проведення виборів у 18 ОТГ на Донбасі».

8 серпня 2020 року ЦВК на підставі висновків Донецької та Луганської ОДА заявила про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів. Перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року у деяких територіальних громадах не були проведені.

5 січня 2021 року Центральна виборча комісія України звернулася до Луганської і Донецької обласних державних адміністрацій з проханням повідомити, чи можна 28 березня провести перші місцеві вибори в окремих громадах поблизу лінії розмежування.

16 січня 2021 року ЦВК отримала висновки Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій щодо загрози безпеці виборців на території цих 18 громад та встановила неможливість проведення там місцевих виборів 28 березня.