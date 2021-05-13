Два прифронтові села на Донеччині сьому добу залишаються без води і світла

Прифронтові села Дружба і Озарянівка, розташовані неподалік від міста Торецька Донецької області, сьому добу залишаються без світла. За офіційними даними, тут живуть 660 абонентів електромереж.

Як повідомив Радіо Свобода В’ячеслав, начальник групи цивільно-військового співробітництва 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», аварія на електромережах сталася 7 травня. Гібридні сили Росії вели обстріл зі ствольної артилерії калібру 122 мм, через це обірвалися дроти на високовольтній лінії. Місце аварії розташоване в небезпечній зоні. За інформацією військового, починаючи з 7 травня угруповання «ДНР» не погоджується гарантувати безпеку для ремонтної бригади.

У селі Дружба відсутній водогін. Жителі користуються водою зі свердловин. Через те, що підкачувальні насоси не працюють, людям бракує питної води. Місцеві жителі повідомили Радіо Свобода, що 11 травня зверталися до військово-цивільної адміністрації Торецька, чиновники пообіцяли підвезення води. Однак питну воду привезли лише вранці 13 травня. У місцевих школярів, які навчаються дистанційно, також є проблеми зі здобуттям знань.

За інформацією Торецької ВЦА, ремонтні роботи на електромережах розпочнуться після надання дозволу. Коли це станеться, наразі невідомо.