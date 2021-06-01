Погибшей от мины девочке из Торецка открыли мемориальную доску на ее школе

Дарья Каземирова, жительница Торецка, 25 мая 2018 года отпраздновала 15-летие. А через три дня погибла от разрыва мины 120-го калибра. Родственники Даши обвиняли в трагедии украинских военных. Однако следствие установило, что стреляли подконтрольные России формирования из района шахты имени Гагарина (это оккупированная Горловка). Через три года после трагедии, в День защиты детей, волонтеры в память о Даше установили мемориальную доску на здании школы, где она училась, а писатель Тарас Петерсон посвятил девочке мистическую новеллу.

28 мая 2018 года Даша Каземирова была в гостях у бабушки с дедушкой в прифронтовом городе Железное, который входит в состав Торецка. Массированного обстрела, говорят местные жители, в тот день не было. Жизнь 15-летней девочки оборвала одна-единственная мина 120-го калибра. На сайте Торецкой ВГА тогда появилась короткая заметка: «Сегодня проклятые московиты снова обстреляли г. Железное, погиб 15-летний ребенок, девушка училась в 9-м классе УОСО № 7. Есть повреждения дома. Выражаем искренние соболезнования родителям по поводу неумолимой утраты».

Даша погибла моментально – Каплин

Леонид Макаров, классный руководитель Даши, вспоминает, что девочка росла без отца, но всегда была активным и жизнерадостным ребенком. В тот день семья Леонида собралась за столом на праздничный обед. Новость о смерти ученицы всех шокировала.

Мина какая-то шальная прилетела. И это, конечно, шокировало

«Для меня драматизм этой ситуации заключается в том, что эта трагедия произошла в полдень, в выходной день. Это был понедельник, Троица, кажется. Если вечером стреляют или ночью, часто случается тут. То днем – это очень редко бывает. И в этот день не стреляли. Мы не слышали ни взрыва, ни того, чтобы шел какой-то бой. Мина какая-то шальная прилетела. И это, конечно, шокировало. Я получаю телефонный звонок о том, что Дашку убили. Как это может быть: вроде бы никто ничего не слышал, никто не стрелял», – вспоминает учитель Даши.

Евгений Каплин, руководитель гуманитарной миссии «Пролиска», был тогда в Торецке, и родственники убитой Даши обратились в «Пролиску» за помощью.

Радиус поражения больше ста метров от нее, все было прошито осколками

«Девочка вышла в уличный туалет, который находился у них на приусадебном участке. В тот момент, когда она была в туалете, как раз в трех метрах от туалета приземлилась мина. К сожалению, там радиус поражения больше ста метров от нее, все было прошито осколками и, в том числе, и туалет, в котором находилась девочка. Она получила несовместимые с жизнью травмы. Она моментально погибла», – описывает волонтер события трехлетней давности.

Каплин вспоминает, что волонтеры помогли семье с похоронами. А через год после смерти Даши умерла ее мама.

Кто убийца?

На месте трагедии тогда побывали журналисты телеканала «1+1». Они пообщались с родственницей убитой. Правда, не назвали ее. Женщина с траурной повязкой на голове обвинила в трагедии украинских военных: «И оно грохнуло: буквально выстрелили – и три секунды. Какое может быть расстояние? Откуда можно стрелять? Летит ну пять секунд от силы. Свои же стреляли».

Это обвинение подхватил ряд сайтов. Например, материал с заголовком «Бабушка погибшей под Горловкой девушки обвинила ВСУ в обстреле поселка» опубликовали на ресурсе «Новости донецкой республики». А сайт «Русское агентство новостей» написал: «Укры убили 15-летнюю донецкую девочку…»

Юрий Луценко, который тогда был генеральным прокурором Украины, заявил, что убили Дашу гибридные силы России: это доказали материалы следствия.

Обстрел произошел с территории «ДНР»

«В данном случае уже в первый день мы точно знали, что обстрел произошел с территории «ДНР»… Доказательства технического характера: по разрыву, по рассчитанной дуге, по характеру лунки после выстрела, – по всему это вина террористической группировки «ДНР», которая, к сожалению, в очередной раз убила мирную гражданку, очень красивую, симпатичную молодую девочку, по которой, кажется, плакала вся Украина», – сказал Юрий Луценко.

Также украинская разведка перехватила переговоры, которые вели в день убийства контролируемые Россией формирования. По данным перехвата, смертельный выстрел сделала так называемая «3-я механизированная стрелковая бригада», которую усилили военнослужащие Вооруженных сил России. Генпрокурор Луценко обнародовал вот такой диалог:

Ну дите погибло, жалко

– Где-то Железная, где там у них Железная какая-то, поселок Железный с Дзержинки, приехала, у девочки было день рождение 25-го числа, 15 лет исполнилось. В огород упал бл..дь, и снаряд прилетел вот это, во сколько, в 11 с чем-то.

– Еб...й в рот, артиллерия, они ж с..ка могут, это ж бл.., наводчики все, они ж могут точно навести, наводят же по этому бл.. Ну дите погибло, жалко, бл.., еб...й в рот, 15 лет, это еще бл., ребенок.

Официальноо трагедию квалифицировали по части 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины – «теракт».

Международная реакция

Сведения о гибели Даши есть в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ на 31 мая 2018 года: «30 мая в больнице н. п. Торецк (быв. Дзержинск, подконтрольный правительству, 43 км к северу от Донецка), медработники сообщили наблюдателям, что 28 мая в больницу доставили тело 15-летней девочки из н. п. Железное (быв. Артемово, подконтрольный правительству, 42 км к северо-востоку от Донецка). Как сообщили медработники, по результатам осмотра тела установлено, что девочка умерла мгновенно от осколочных ранений 28 мая... 28 мая 15-летняя девочка погибла в результате взрыва минометной мины перед ее домом на ул. Мичурина, 11, в Железном».

Россия продолжает демонстрировать бездушное пренебрежение к мирным жителям Донбасса

Представитель США Гарри Кэмиан, временный поверенный в делах, на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 31 мая 2018 года обвинил Россию в убийстве Даши: «В контролируемом Украиной городе Зализное от осколка артиллерийского снаряда погибла 15-летняя Дарья Каземирова, игравшая во дворе дома своей бабушки. Россия продолжает демонстрировать бездушное пренебрежение к мирным жителям Донбасса и явное неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. Г-н Председатель, Россия начала этот конфликт, Россия разжигает его, и Россия должна положить ему конец».

Мемориальная доска

В третью годовщину смерти девушки на школе № 7 в поселке Дружба города Торецка установили мемориальную доску. Придумал и реализовал эту акцию памяти руководитель «Пролиски» Евгений Каплин. Разместить доску на здании школы, говорит Каплин, просили одноклассники Даши: они запомнили ее позитивной, мечтательной и трудолюбивой девочкой.

Эта война забирает жизни не только военных, но и гражданских людей, и детей

«Достаточно много памятников и знаков стоит военнослужащим, и мало памятников стоит гражданским лицам, – особенно детям, которые погибают во время этой войны, – делится Каплин и продолжает: – Мне кажется, важно, чтобы мы все помнили, и все наше общество, Украина, и наши зарубежные партнеры о том, что у нас идет война. Эта война забирает жизни не только военных, но и гражданских людей, и детей в том числе».

Такие памятные доски, установленные Каплиным, уже есть в поселке Опытное на месте, где трагически погибла Мария Горпинич, и на месте гибели жительницы Жованки.

«До побачення, Даринко!»

Историю а Даше описал в новелле «До побачення, Даринко!» Тарас Петерсон, писатель из Бердичева. Сейчас это произведение есть в свободном доступе, в том числе и на сайте школы, где училась девочка. Есть книга и в библиотеках Торецка.

Петерсон вспоминает, что пост о гибели Даши каким-то образом появился у него на странице в социальной сети. И сам пост, и история поразили писателя: он понял, что в Торецке остались люди, которым Даша была дорога, и эти люди нуждаются в заботе.

Это просто был такой ангелочек, которого ужасно вырвали из жизни

«По всем критериям это просто был такой ангелочек, которого, на самом деле, так ужасно вырвали из этой жизни», – делится писатель впечатлениями о девочке. Трагедия так поразила Петерсона, что за два он написал новеллу.

«Вся новелла – достаточно мистическая, фантастическая. Она рассказывает про этот период Даши от ее смерти до отхода в вечность. Рассказывается про встречу Даши с ее ангелом-хранителем», – кратко знакомит с сюжетом Тарас.

Писатель говорит, что опыт создания новеллы – мистический, он буквально видел перед глазами все, о чем писал. Тарас Петерсон помог семье убитой Даши не только словом, но и делом: принял участие в установке памятника на могиле девочки.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу