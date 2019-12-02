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Трагическая гибель жительницы села Опытного заставила вспомнить, что этот поселок «сидит» без света с 2014 года – один из трех на всей линии разграничения. 30 ноября в пожаре погибла Мария Горпинич – она потеряла мужа и сына несколько лет назад. Местные жители считают, что дом сгорел из-за «керосинки». Спасатели до пожара так и не доехали – одну дорогу размыло дождями, вторая простреливается. Власти предлагают не вести в Опытное электросети, а установить в поселке мощные дизель-генераторы.

Несчастный случай оборвал жизнь Марии Горпинич – 80-летней жительницы поселка Опытное Донецкой области. Совсем рядом знаменитый ДАП – аэропорт «Донецк» имени Сергея Прокофьева, по ночам слышно и артобстрел, и треск автоматов. В 2014 году умер муж Марии, а в 2015 году погиб и сын – его ранило осколком. Несколько месяцев Виктор лежал дома, затем скончался на ее руках. Сначала его похоронили в собственном огороде, и только спустя полгода перенесли останки на местное кладбище – к отцу.

Вечером 30 ноября погибла и сама Мария Горпинич, баба Маша, как ее называли местные жители, журналисты, волонтеры, военные…

Она погибла не от обстрела, а от пожара – волонтеры считают, что у нее в доме перевернулась керосиновая лампа. Или свеча – это единственные источники света в поселке, где централизованного электричества нет с 2014 года. Таких населенных пунктов на линии фронта всего три, говорит Радио Донбасс Реалии глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. Это село Опытное, село Александровка в Луганской области и часть села Пески – та, в которой нет военных.

Сейчас в поселке живет меньше сорока человек – вдвое меньше, чем в 2015 году, и в 20 раз меньше, чем до войны. Военная ситуация там сейчас получше, рассказывает Каплин, в день пожара обстрела тоже не было. К вечеру баба Маша вернулась к себе домой.

«В 3 часа дня она ходила к военнослужащим, они ей дали хлеб. Потом она заходила к нашим, в дом Родиона Лебедева, ей там померили давление. Около 4 дня она вернулась домой и примерно в половине пятого, ближе к пяти мы получили информацию от соседей, что ее дом горит. На тот момент он уже сильно горел, его было видно со всех частей поселка», – рассказывает Каплин.

Пожарные выехали из Авдеевки – это буквально несколько километров от Опытного, но до горящего дома они так и не доехали. Грунтовую дорогу, по которой обычно ездят местные, размыло дождем, а поля, через которые она пролегает, так и не разминировали. Пожарным пришлось ехать через окружную Донецкую трассу – ее практически не используют из-за обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Машину держали на блокпосту около четырех часов, пытаясь через СЦКК организовать двухстороннее прекращение огня, но тщетно.

Нужно доставать тело из-под обломков дома, говорит Радио Донбасс Реалии житель Опытного Родион Лебедев, который до войны был депутатом местного сельсовета, а сейчас помогает международным волонтерским организациям. Мы говорим по телефону, а он, один из самых молодых жителей Опытного, ведет на место трагедии главу райадминистрации.

Почти весь день баба Маша была с Родионом и его женой, состояние и настроение было хорошим. Где-то в Закарпатье у погибшей есть родная сестра, может быть есть и другие родственники, но их пока не найти.

«Телефон сгорел вместе с ней, мы их не можем найти. У нее была еще телефонная книжка, блокнотик, тоже сгорела. Паспорт, банковская карточка… А у нас контактов родственников нет, поэтому мы не можем сообщить», – рассказывает мужчина.

Летом в поселке начались восстановительные работы – в конце июля-начале августа через ОБСЕ и СЦКК даже удалось выбить двадцатидневное перемирие, говорит Каплин. За счет областного бюджета жителям Опытного купили шифер перекрыть крыши, а благодаря журналистам немецкого журнала «Stern» удалось собрать деньги на замену и установку окон в поселке – СМИ собрало и передало на эти цели около 5 тысяч евро.

Основной проблемой остается электричество – если его не провести от керосинки может погибнуть любой, говорят волонтеры. Летом, по информации Каплина, специалисты компании ДТЭК подсчитали сколько будет стоить восстановление электроснабжения от Водяного в Опытное – около 7 миллионов гривен. К сожалению, работать для этого нужно на простреливаемом участке, который к тому же еще и может быть заминирован.

На это не решатся ни представители компании ДТЭК, ни военные, говорит Радио Донбасс Реалии народный депутат, местный мажоритарщик, Муса Магомедов. Он предлагает другой путь решения проблемы – поставить в селе мощные генераторы по несколько десятков киловатт.

«Процесс на самом деле медленно, но движется. Уже посчитали и понимаем сколько будет стоить делать разводку, сеть внутри, это примерно полмиллиона гривен и нужно будет ставить три генератора. Один генератор стоит 250-280 тысяч гривен», – говорит Магомедов.

Провести электросети внутри села согласилась компания ДТЭК, а вот топливом должны будут снабжать международные гуманитарные организации. Магомедов обещает найти деньги на генераторы, в крайнем случае обещает вкладывать собственные средства.

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