​На Донеччині без світла чотири селища, одне з них – під Донецьким аеропортом

Сорок дві людини, три електрогенератори і один Донецький аеропорт неподалік – Радіо Свобода заночувало в селищі Опитному. Заїжджати туди без узгодження із військовими неможливо – бойові позиції розташовані дуже близько до селища, а сам населений пункт виходить на Донецьку окружну трасу. До самого аеропорту Донецька близько 2 кілометрів – його вишки можна легко побачити. Це одне з чотирьох селищ в Донецькій області, де досі немає електричного світла. Провести його обіцяють, якщо припиняться обстріли.

Електроенергії, води і тепла в Опитному немає. Продукти і ліки привозять гуманітарні організації, зокрема «Проліска». Через її волонтерів передають продовольчі вантажі й інші організації, зокрема нещодавно по мішку зерна кукурудзи для посадки в городах передала європейська організація FAU. Також допомагає «Карітас», «Країна вільних людей» та інші.

Також раз на два місяці гуманітарні набори з продуктами і ліками передає Червоний Хрест. Цього року він також почав забезпечувати місцевих жителів талонами на газ – за самим пальним доводиться ходити в Авдіївку. Кожна родина отримує 6 літрів газу для приготування їжі, кажуть місцеві мешканці. Комусь вистачає на два місяці, комусь – ні.

«Зараз проблема, що навіть свічок у нас немає, без них важко. Жити доводиться в підвалі, тому що домівку розбило обстрілами. А готую поки на вулиці, тому що в підвалі темно», – розповідає мешканка Опитного Тетяна.

Ми приїхали в день її народження і під час інтерв’ю односельчани підходили до неї і дарували квіти. Вона мешкає у підвалі одного з багатоквартирних будинків у верхній частині Опитного. В цих кількох підвалах мешкає половина невеличкого населення, решта – у приватному секторі. Взагалі до війни тут мешкало близько тисячі людей, зараз – у 25 разів менше.

Селище майже покинуте. У 2015-2016 роках тут було значно більше військових, проте зараз на вулицях їх майже не зустрінеш. Покинутими стоять Будинок культури і навчально-виховний заклад, який було відкрито напередодні війни. Будинки значно пошкоджені вогнем мінометів і танків – колись в Опитному тривали справжні артилерійські дуелі. У кімнатах на підлозі валяються книги, шкільний інвентар, столи, шматки електрообладнання.

У 2015 році люди почали повертатися в Опитне, говорить місцевий мешканець, депутат Спартаківської селищної ради, а нині ще й координатор організації «Проліски» Родіон Лебедєв. У 2015-2016 роках їх було більше ніж півсотні, але поступово мешканці почали знову залишати рідне селище. Лебедєв пов’язує це, зокрема, із відсутністю електропостачання – в Опитному працює три електрогенератори від волонтерів, які вмикають за розкладом або за гострої потреби.

«Разом із генератором привезли тоді 60 літрів пального і більше пального не привозили. Потім нам пальне ще раз видала районна адміністрація, близько сотні літрів, і все. Один генератор у приватному секторі, один – поблизу багатоповерхівок, третій забрали ще в один підвал. Але останній зламався», – говорить депутат.

Підключення до електричної мережі обіцяли і в 2015, і в 2016 роках. У селищі Водяне, яке розташоване за два кілометри від Опитного, електропостачання вже увімкнули і місцеві мешканці постійно про це говорять. Воду беруть з невеликої свердловини, проте намагаються використовувати її лише як технічну.

У серпні в Опитному почалася велика пожежа і вперше за три роки в селище приїхали пожежні машини. Всього згоріло близько десятка будинків – усі були порожніми. Раніше працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Опитне не приїжджали, тому в переважної більшості мешканців немає офіційних актів про зруйнування чи пошкодження будинків.

Поки ми спілкувалися, в гості до Лебедєва прийшла ще одна мешканка приватного сектору Опитного Марія. В грудні 2015 року в неї помер син і його довелося ховати на власному городі – на кладовищі військове керівництво заборонило це робити. Лише через півроку Марія отримала дозвіл і за допомогою сусідів перепоховала сина. Тепер вона частий гість у родині Лебедєвих – людей в Опитному небагато і вони підтримують один одного чим можуть.

Із 42 людей, які залишаються жити в селищі, на роботу ходить лише кілька людей – наприклад, Лебедєв працює в гуманітарній організації, його сусід – рятувальником, ще одна людина – торгує на ринку в Авдіївці. Решта майже постійно перебуває в Опитному – виходять лише отримати пенсію та придбати щось.

Всього в Донецькій області без електропостачання залишилося лише чотири селища. У першому, Широкині, вже давно ніхто не живе. У другому, Луганському Бахмутського району, світла немає лише в частині селища, де мешкає 250 людей. І останні два – це Піски і Опитне.

В Опитному Донецька обласна адміністрація нарахувала навіть не 42 людини, а 30. В адміністрації кажуть, що електропостачання в Опитному відновлять, як тільки працівники зможуть безпечно працювати. Зараз повітряні лінії електропередач пошкоджено і енергетики готові проводити відновлювальні роботи, якщо сторони зможуть домовитися про безпековий коридор, тобто в умовах припинення вогню.

​Обстріли починаються близько п’ятої вечора – спочатку великокаліберні кулемети, потім гранатомети. Можна почути звук моторів важкої техніки, вибухи чи мін або реактивних гранат. Стрілянина закінчується близько півночі, проте шукати «системний підхід» щодо обстрілів – це, напевно, марна справа. Близько шостої ранку ми знову почули кілька гучних вибухів.