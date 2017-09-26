За місяць перемир’я вогнева точка противника біля Авдіївки зросла на два поверхи – військові

Незважаючи на так зване «шкільне» перемир’я, жителі Авдіївки досі стрибають у канави посеред власного городу, коли чують постріли. Військові на передовій кажуть: обстрілів стало значно менше, проте про остаточну зупинку вогню мова не йде. Припинення активної фази бойових дій використовують для укріплення позицій. Зокрема, на Ясинуватській розв’язці траси Донецьк-Горлівка, де взимку точилися найзапекліші бої, бойовики звели укріплені вогневі позиції.

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«Як почую, що починають стріляти, одразу туди стрибаю. Не знаю, куди воно полетить далі. Стріляли сьогодні дуже гучно, і я налякалась і стрибнула. Враження було таке, що по Авдіївці летіло», – розповідає Наталя. Дім жительки так званої «старої Авдіївки» розташований неподалік від промислової зони міста, і жінка звикла ховатися від обстрілів у власному городі, де викопала кілька канав. Приватний сектор міста Авдіївка – традиційна гаряча точка останнього року війни на сході. Неподалік від будинків – відома «промка» і дорожня розв’язка на Ясинувату. Там взимку точилися сильні бої між українськими військовими і проросійськими бойовиками.

26 вересня минає місяць із дня оголошення так званого «шкільного» перемир’я – про нього нібито домовилися на початку навчального року. Активність обстрілів знизилася, проте стріляють і досі. Наталя живе на вулиці Колосовій, яка раніше носила ім’я Кірова. Із жителів тут залишилося всього кілька родин, здебільшого пенсіонери.

​Одна з них, Любов, щаслива навіть із такого перемир’я. Каже, що останній місяць ситуація однозначно краща. Стріляють не щодня, а навіть якщо й стріляють, то зі стрілецької зброї.

«Зараз все нормально цього місяця, тихо, спокійно. Стріляють, але я не розумію, звідки стріляють. Не кожного дня, але буває», – говорить вона.

Її чоловік Володимир розповідає: останні серйозні обстріли «старої Авдіївки» були ще навесні. Обоє – Володимир і Любов – пенсіонери, і головна проблема для них сьогодні – купити вугілля. Для опалення будинку взимку їм потрібно близько 3 тонн, а цього року ціна зросла майже на третину. Незважаючи на близькість до фронту, у будинку працює українське телебачення. Проте новини вони дивляться не дуже уважно, українські з російськими вже не порівнюють.

«Це в мене найулюбленіший телеканал – ТРК «Україна» і «2+2». Тому що футбол показують – сьогодні «Шахтар» грає», – розповідає чоловік. Телеканали сепаратистів не дивимся, кажуть вони.

Військові кажуть, що перемир’я – умовне

У військових на передових позиціях також говорять, що перемир’я – суто умовне, артилерія майже не працює, проте стрілецька зброя і гранатомети використовуються «на повну». Як тільки заходить сонце, починається обмін пострілами.

«Ми в ста метрах від Ясинуватської розв’язки. Яке перемир’я, про що ви говорите?! Перемир’я немає, його не існує. Як стріляли, так і стріляють. Я лише тиждень як повернувся зі шпиталю, був тут контужений», – розповідає Сергій, який несе службу на одній із передових позицій.

Саме на Ясинуватській розв’язці влітку 2016 року записував інтерв’ю ватажок проросійських бойовиків Олександр Захарченко, але потрапив під обстріл. Українська армія безперервно спостерігає за розв’язкою.

«Там вже була позиція, проте вона була не така явна. Стріляли звідти, але слабувато. З тих пір, як оголосили перемир’я, спочатку «хлібне», потім «шкільне», їхня позиція зросла на два поверхи. Саме за півтора місяця вона дуже добре зросла», – говорить Антон, заступник командира роти із позивним «Шизік». Його підрозділ утримує передові позиції перед дорожньою розв’язкою поблизу Авдіївської промислової зони.

Нову укріплену позицію будували вночі, але не дуже ховалися, каже військовий. Відповідати вогнем військовим не забороняли, але стріляти можна лише у відповідь. При чому якщо стріляють з автомата – можна стріляти у відповідь із автомата, якщо з кулемета – то з кулемета і так далі. Відкривати можна адекватний вогонь, наголошує «Шизік».

Стрілецька зброя і гранатомети дійсно починають «працювати», як кажуть військові, одразу після заходу сонця. У рації можна почути, як чергові на передових позиціях повідомляють про напрямки обстрілу і отримують дозвіл на вогонь у відповідь. Активна стрілянина триває десь до півночі і відновлюється близько восьмої ранку. Ранкову тишу переривають вибухи підствольних гранатометів – за ніч в зоні АТО, за офіційними даними, втрат серед українських військових немає, попри 13 обстрілів з боку проросійських бойовиків.

Проросійські бойовики Донецька і Луганська також заявили про порушення перемир'я. За їхніми даними, в Донецькій області було 35 обстрілів і 3 обстріли в Луганській.