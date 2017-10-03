У селищі Опитному, що неподалік Донецького аеропорту, вже третій рік поспіль відсутнє електропостачання й інші комунікації. Населений пункт зараз закритого типу, бо поряд тривають бойові дії. У селищі проживає щонайменше 42 особи, в основному люди похилого віку. Розбитий чи пошкоджений ледь не кожен будинок. У Донецькій обласній адміністрації кажуть – електропостачання в Опитному відновлять, як тільки працівники зможуть безпечно працювати, як тільки сторони зможуть домовитися про припинення вогню.