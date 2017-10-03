Фоторепортаж: Як живуть люди під Донецьким летовищем

У населений пункт закритого типу Опитне, що за кілька кілометрів від Донецька, без спеціального дозволу в’їжджати не дозволяється. Поблизу тривають активні бойові дії, навіть попри оголошене перемир’я. Ані газопостачання, ані електропостачання, ані централізованого водопостачання вже третій рік поспіль немає. Місцеві жителі радіють, коли приїжджають представники волонтерських організацій. Відтак 42 людини залишаються в скрутній гуманітарній ситуації. Окрім цього, ледь не кожен будинок вщент розбитий або ж добряче пошкоджений, як це сталося і з опитнянською школою.