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03 Жовтень 2017, Київ 20:40
Фотогалереї

Фоторепортаж: Як живуть люди під Донецьким летовищем

У населений пункт закритого типу Опитне, що за кілька кілометрів від Донецька, без спеціального дозволу в’їжджати не дозволяється. Поблизу тривають активні бойові дії, навіть попри оголошене перемир’я. Ані газопостачання, ані електропостачання, ані централізованого водопостачання вже третій рік поспіль немає. Місцеві жителі радіють, коли приїжджають представники волонтерських організацій. Відтак 42 людини залишаються в скрутній гуманітарній ситуації. Окрім цього, ледь не кожен будинок вщент розбитий або ж добряче пошкоджений, як це сталося і з опитнянською школою.
Місцева жителька, 60-річна Тетяна, звозить із околиць гілки дерев, аби згодом розпалити вогонь у саморобній печі на вулиці
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Місцева жителька, 60-річна Тетяна, звозить із околиць гілки дерев, аби згодом розпалити вогонь у саморобній печі на вулиці

Жінці в день приїзду Радіо Свобода виповнилося 60 років. Про святкування вона не задумується, лиже просить, аби подарували мир &nbsp;
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Жінці в день приїзду Радіо Свобода виповнилося 60 років. Про святкування вона не задумується, лиже просить, аби подарували мир
 

У такому будинку, в основному у підвалах, живе більшість жителів верхньої частини&nbsp; Опитного
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У такому будинку, в основному у підвалах, живе більшість жителів верхньої частини  Опитного

Регулярно сюди приїжджають волонтери і привозять допомогу. Проте деякі із жителів скаржаться, що цього їм замало для життя
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Регулярно сюди приїжджають волонтери і привозять допомогу. Проте деякі із жителів скаржаться, що цього їм замало для життя

Їжу готують на вулиці, оскільки живуть у підвальних приміщеннях. Однак більшість із мешканців такого тимчасового житла відмовилися показати своє помешкання, мовляв, уже приїжджали журналісти і їх образили, обізвавши п&rsquo;яницями
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Їжу готують на вулиці, оскільки живуть у підвальних приміщеннях. Однак більшість із мешканців такого тимчасового житла відмовилися показати своє помешкання, мовляв, уже приїжджали журналісти і їх образили, обізвавши п’яницями

Місцева жителька Ольга береться показувати нам розбиту школу, яка була побудована незадовго до початку бойових дій на Сході України
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Місцева жителька Ольга береться показувати нам розбиту школу, яка була побудована незадовго до початку бойових дій на Сході України

Так виглядає фасад школи. Її зруйнували в 2015 році. Однак снаряди&nbsp;туди потрапляли протягом усього періоду бойових дій
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Так виглядає фасад школи. Її зруйнували в 2015 році. Однак снаряди туди потрапляли протягом усього періоду бойових дій

Поки освітяни вирішують мовне питання у реформі освіти, посеред розкиданих книжок шкільної бібліотеки в Опитному лежить підручник з української мови
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Поки освітяни вирішують мовне питання у реформі освіти, посеред розкиданих книжок шкільної бібліотеки в Опитному лежить підручник з української мови

Проте більшість шкіл, за словами місцевих, розграбовано. Видніються сліди від електричних проводів, й місця, де були дитячі меблі. Все &ndash; що вціліло &ndash; безслідно зникло. Інше майно &ndash; пошкоджене
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Проте більшість шкіл, за словами місцевих, розграбовано. Видніються сліди від електричних проводів, й місця, де були дитячі меблі. Все – що вціліло – безслідно зникло. Інше майно – пошкоджене

Дитячі іграшки, напевно, не становлять цінності, тому лежать на своїх первісних місцях
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Дитячі іграшки, напевно, не становлять цінності, тому лежать на своїх первісних місцях

Покинуте піаніно ще в робочому стані
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Покинуте піаніно ще в робочому стані

У цілому, школа схожа на щось апокаліптичне. Таке собі поєднання покинутого Чорнобиля і розбитого повоєнного міста &nbsp;
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У цілому, школа схожа на щось апокаліптичне. Таке собі поєднання покинутого Чорнобиля і розбитого повоєнного міста
 

Посеред школи можна натрапити і на українську символіку
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Посеред школи можна натрапити і на українську символіку

Апокаліптично виглядає весь населений пункт: зруйновані будинки, автобази, школи. Розбита дорога й перелякані місцеві жителі &nbsp;
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Апокаліптично виглядає весь населений пункт: зруйновані будинки, автобази, школи. Розбита дорога й перелякані місцеві жителі
 

І не дарма бояться, бо з настанням сутінок автомати продовжують тарахкотіти
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І не дарма бояться, бо з настанням сутінок автомати продовжують тарахкотіти

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