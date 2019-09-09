На лінії: баба Маша

Ми проїжджаємо центром Авдіївки, минаючи стару церкву й літак на постаменті. Десь посередині за напрямком слідів від гусениць важкої техніки пробуємо прорватися через зарослі. У невідому нам частину Донбасу.

Це фактично єдина дорога в Авдіївку для цивільних, які живуть в Опитному. Інший шлях перекритий військовими. Своєрідна «дорога життя». Що ліворуч, що праворуч з-під трави визирають червоні таблички з написом «Обережно, заміновано!».

Такий шлях доводиться долати кожному, хто хоче потрапити «у цивілізацію». На момент нашого перебування у Опитному стільниковий зв’язок уже 5-й рік як практично відсутній.

Щось згоріло дотла, щось заросло ожинням. Якби не напіврозвалені хати та багаторічні квіти коло них, що тягнуться до сонця й без догляду, то вулиці тут можна було б порівняти з необробленим полем десь на околиці села. А ті хати, що вціліли під вогнем, чомусь нагадують шкаралупи.

Серед цих «шкаралуп» і живе Марія Горинич, чи, як вона себе називає, баба Маша. Їй майже 80, її хата ледь вціліла, є ще невеликий сарай і добрий пес, який собі гавкає по ділу чи без. Торік ще мала кілька курчат, цього року вже без них, але город ще посадила, ну як же без нього.

Розбитий будинок обростає рослинами

З її городу, якщо придивитися, видніється Донецький аеропорт – один із трагічних символів війни на Донбасі. За кілька кілометрів – епіцентр війни, де в 2014-15 роках тонни металу сипалися на голови військових. Дісталося й цивільним. До слова, їх тут, у Опитному, 39. Ще торік було 43 людини. Померли. Від старості. У своїх підвалах.

Ні світла, ні води, ні газу. Так уже п’ятий рік. Як тільки-но пролетів перший військовий гелікоптер, як тільки загуділа техніка й затріщали кулі – село забуло про мир і спокій.

«Били. Неможливо було... У нас 17 людей убило. Я одна вдома залишилася. Чоловіка поховала, а через рік і сина. Тут аеропорт під боком. Перша куля – твоя, буде в домі. Воно так і сталося. Поїхали звідси, кажу. Мій син тоді з армії (чоловік служив у армії ще до бойових дій на Донбасі – ред.) повернувся і каже: «Мамо, я тут звик, я не поїду». Але потрібно було наполягати і виїхати звідси...», – якось буденно розповідає вона.

Під час одного з обстрілів її 47-річний син отримав поранення. Помер у матері на руках.

«Сусід прибігає й каже: «Вітю поранено у голову». Мене усю так теліпає. У мене завжди була аптечка. Я її схопила і побігла, а він – весь у крові. Я йому зеленкою рану залила. Замотала широким бинтом. Його повезли у Авдіївку, а там стріляли. Повезли у Димитров (нині Мирноград – ред.) – там теж били. І він мені на руках помер. Ще пожив 4 дні (після лікарні). Він мене так за руку візьме і каже: «Ма... Ма...». І більше нічого не сказав».

Жінка все сподівається, що колись зробить ремонт в будинку. Тішиться, що вікна їй вставили, бо раніше ж усе було забите, заставлене, заклеєне.

По будинку уже пішли тріщини, а всередині давно порядку не було. Старі каструлі, захаращена плита без газу і стійкий запах сирості. Від понівеченого даху і розлізлих стін у дім у дощовий день просочується волога. Стіни цвітуть, відтак життя у ньому стає чимось неможливим.

Тому баба Маша намагається в хаті не сидіти. Як правило, вдень – у сусідів, а вже на ніч – додому. Рідна хата їй – як чужа, лише зрідка заходить щось перекусити. Якщо є що, звісно:

«На початках я не могла у хату зайти. Важко мені було після похорону. Але куди дітися? Потрібно ж звикати».

Звикнути. В голові не вкладається – як можна звикнути до такого життя? Радше, змиритися з ним? Баба Маша розповідає, що «бухкає» щодня. Вона збирає кілька свіжих осколків під понівеченою стіною свого будинку. Показує нам груди металу – ось що прилітає ледь не щодня сюди. І це уже як буденність. Хоча і до цього не вдається звикнути.

39 жителів Опитного, як і баба Маша, не залишають свій дім – бо їхати куди? А що з хатою – поросте травою чи згорить? Як правило, саме цим переймаються місцеві жителі, коли стоїть питання про те, аби податися у пошуках кращого життя.

Баба Маша поїхала б до родичів на Закарпаття, та це для неї, каже, далеко. Та й син з чоловіком поховані тут.

Отак Марія Горинич, як і сотні інших самотніх літніх людей, які стали заручниками війни у своїх домівках, залишається жити на лінії зіткнення. І кожен з них хоче повернути час назад – до війни. Хоча в півсвідомості розуміють, що так уже ніколи не буде.