Існує двопартійний спротив «Північному потоку-2» у Конгресі – сенаторка Шахін

У Конгресі США існує двопартійний спротив «Північному потоку-2», заявила 2 червня на брифінгу в Києві американська сенаторка-демократка Джин Шахін. Вона перебуває в Україні разом із колегами: демократом Крісом Мерфі і республіканцем Робом Портманом.

«Ми ухвалили санкції минулого року і сподіваємось ухвалити додаткові санкції цього року. Ми вважаємо, що «Північний потік-2» – це загроза для України і для енергетичної безпеки Європи. Це дає в руки Росії зброю, яку вона може використати проти Європи. Тож ми продовжуємо шукати шляхи, аби протистояти завершенню будівництва «Північного потоку-2» і запуску газопроводу в роботу», – заявила Шахін.

За її словами, перед запуском газопровід має отримати необхідні ліцензії для роботи. За цей час відбудуться вибори у Німеччині та інших країнах, які залучені до процесу будівництва цього газопроводу, тож буде ще кілька факторів, які впливатимуть на завершення будівництва, заявила сенаторка.

Метою візиту трьох сенаторів США є «заохотити продовження реформ» в Україні та висловити солідарність із нею.

Росія спільно з Німеччиною близькі до завершення реалізації проєкту «Північний потік-2», і в травні Сполучені Штати оголосили про намір відмовитися від санкцій проти «Північного потоку-2».

«Північний потік-2» включає дві нитки газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік, які прокладаються від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Трубопровід проходить в обхід транзитних держав, зокрема, України, через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт побудований на 95%, стверджує його німецький оператор. Але будівництво останніх кілометрів майже не просувалася після того, як санкції проти газогону запровадила адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа.

Зараз велика частина російського газу в Європу поставляється через територію України. Вашингтон і кілька країн Євросоюзу вважають, що будівництво гілки в обхід країни дозволить Москві посилити тиск на Київ.