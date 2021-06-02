У Кремлі стверджують, що не мають наміру відмовитися від транзиту газу через територію України

Росія не має наміру відмовлятися від транзиту газу в Європу через територію України, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков 1 червня.

«Росія і Україна мають договір про транзит газу в Європу, цей договір залишиться чинним на весь період його дії. Але навіть після завершення терміну дії цього договору Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту. Президент Путін виходить з того, що надалі обсяги постачання в Європу газу зростатимуть, і український транзит може бути потрібний. Водночас Путін щоразу наголошує, що це питання, яке має виключно економічний і комерційний характер, і воно має відповідати вимогам ринку. Що ж до України, то як власник ГТС вона має забезпечувати нормальний технічний стан системи», – наводять слова Пєскова російські інформагенції.

Наприкінці грудня 2019 року Україна, Росія та Євросоюз підписали новий транзитний газовий контракт на 5 років з можливістю продовження до 2034 року. Документ передбачає, що мінімальне гарантоване прокачування газу складе 65 мільярдів кубометрів у перший рік і по 40 мільярдів кубометрів у наступні чотири роки. Домовленість про транзит передбачає принцип «качай або плати», коли плата за транзит стягується в обсязі заброньованих потужностей, навіть якщо фактичне прокачування виявиться меншим.

Росія спільно з Німеччиною близькі до завершення реалізації проєкту «Північний потік-2», і в травні Сполучені Штати оголосили про намір відмовитися від санкцій проти «Північного потоку – 2».

«Північний потік-2» включає дві нитки газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік, які прокладаються від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Трубопровід проходить в обхід транзитних держав, зокрема, України, через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.