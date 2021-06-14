Зеленський – Джонсону перед самітом НАТО: Україна зробила все для отримання ПДЧ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери і союзники Києва в НАТО «підтримали Україну конкретними діями та рішеннями» у питанні надання Плану дій щодо членства. Про це Зеленський заявив під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном, повідомила пресслужба президента.

Розмова відбулася після саміту «Групи семи», який пройшов 11-13 червня під головуванням Великої Британії, і перед самітом НАТО, який розпочинається 14 червня.

«Ми зробили все, що потрібно для отримання Плану дій щодо членства. Настав час, щоб наші партнери та союзники по Альянсу підтримали Україну конкретними діями та рішеннями», – сказав Зеленський.

Він також відзначив вагому роль британського головування в «Групі семи» й окремо подякував за закріплені у підсумковому комюніке саміту G7 чіткі сигнали на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Зеленський також розповів Джонсону про безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України. За його словами, повного відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози для України залишається високим.

Крім того, президент акцентував увагу на важливості подальшої співпраці з Великою Британією у сфері розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту, йдеться в повідомленні.

Зеленський також порушив питання протидії реалізації проєкту «Північний потік-2», «який є безпековим викликом для України», і наголосив, що його введення в дію є неприпустимим.

Володимир Зеленський запросив Боріса Джонсона відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

31 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що участь партнерів НАТО, України і Грузії, у червневому саміті не передбачена, оскільки він триватиме тільки один день.

Він зазначив, що зустріч може відбутися наступного разу, коли буде більше часу. Можливої дати такої зустрічі генсекретар НАТО не назвав.

Пізніше Столтенберґ заявив, що саміт НАТО підтвердить підтримку євроатлантичних прагнень України і Грузії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна не може зрозуміти, як можна не знайти формату участі Києва в саміті НАТО.

Влада України закликає НАТО ухвалити рішення про План дій щодо членства для Києва.

Віцепрем’єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 8 червня заявила: Київ розраховує, що в грудні 2021 року на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО лідери цих проінструктують своїх дипломатів щодо подальших кроків у напрямку ПДЧ для України.

На початку квітня президент України Володимир Зеленський публічно відповів генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенберґу на його заяву про підтримку України на тлі концентрації російських військ уздовж українського кордону, заявивши, що ПДЧ (план дій щодо членства в альянсі) для України «стане справжнім сигналом для Росії».