Путін попереджає Байдена щодо України, свідок бачив «Бук»: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

У британському графстві Корнуолл президент США Джо Байден повторив свої застереження російському лідеру Володимирові Путіну, висловлені напередодні з-за океану: перед американськими військовими на британській авіабазі він пообіцяв, що США «реагуватимуть міцно і значуще, коли російський уряд видаватиметься до шкідливих дій». В Британії тривають перемови «Групи семи», після яких Байден 14 червня вилетить до Брюселя на саміт США-ЕС та саміт НАТО, а за два дні у Женеві вперше у статусі господаря Білого дому зустрінеться із Путіним. Україну на саміт НАТО так і не запросили – попри чергове прохання Володимира Зеленського «негайно» надати їй ПДЧ. Утім, Байден в уже другій телефонній розмові запросив лідера України приїхати до Вашингтона. Що НАТО вирішить із приводу Росії та Білорусі – та чому поки ігнорує заклики Зеленського?

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Напередодні зустрічі з колегою Володимир Путін через російські ЗМІ фактично застеріг Байдена від «надмірної» підтримки України, зокрема, від розміщення на її території ракет. Прокоментував Путін і новий законопроєкт Володимира Зеленського про корінні народи України, обурившись, що серед них нема росіян: натякнув на дискримінацію росіян в Україні та спрогнозував їхню втечу із країни. Представник одного із народів, який може стати корінним в Україні – Рефат Чубаров – здивувався такій «істериці» безпосередньо господаря Кремля. А в нашому ефірі дослідник корінних народів по всьому світу Олексій Кресін, крім іншого, розказує про справжні небезпеки законопроєкту:

Після тривалих страйків робітників на окупованій частині Донбасу та заяв про «геноцид» Росія спромоглася замінити «куратора» економіки ОРДЛО: замість українського олігарха-втікача Сергія Курченко і його «Внешторгсервиса» ним став росіянин Євген Юрченко. На думку експертів, Кремль таким чином фактично нав'язує «шефство» над окупованими територіями російським олігархам.

А от решту проблем жителів окупованої частини Донбасу очільники угруповань «ЛДНР», схоже, вирішувати не збираються: ватажок «ДНР» Денис Пушилін повідомив, що перекриті із березня минулого року блокпости бойовики залишать зачиненими. Це фактично зводить до нуля шанси учнів із ОРДЛО вступити до українських ВНЗ, а решті мешканців ОРДЛО –​ безкоштовно вакцинуватися. Доходить до трагікомічного: бойовики вимагають від людей спецперепустки до єдиного курорту на окупованій частині Донеччини на Азовському морі, що в 100 кілометрах від Донецька.

В Гаазькому суді Нідерландів почалося слухання по суті справи про збиття Боїнга МН17 у небі над Донбасом у червні 2014-го – і одразу із міні-сенсації: свідок запуску ракети заявив, що бачив як вона розірвалася поблизу кабіни літака, після чого той пішов донизу штопором. Це збігається із версією звинувачення. З'явилися і нові записи перемовин підозрюваних, які проливають світло на причини, через які «Бук» взагалі опинився на Донбасі.

Через виснаження уже наявних джерел газу, «Нафтогаз» знову повернувся до ідеї видобувати газ із щільних піщаників (як сланцевий, але на більшій глибині) на Донбасі – через що громада Святогірська Донецької області почала чинити спротив. Розказуємо, чого бояться люди і чи виправдано.

Євро-2020 почався зі скандалу: Росія зажадала від України, щоби та прибрала із форми своєї збірної гасло «Героям слава!» – і досягнула деякого результату. Розказуємо, чому Москву дратує речівка українських вболівальників, та чому до неї так дослухається УЄФА.

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