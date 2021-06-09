Путін згадав етнічне походження Зеленського, коментуючи український законопроєкт про корінні народи

Президент Росії Володимир Путін згадав про етнічне походження українського лідера Володимира Зеленського, коментуючи в інтерв’ю російському державному телеканалу «Россия 24» поданий главою української держави до Верховної Ради законопроєкт про корінні народи України (№ 5506).

Путін назвав «абсолютно неприйнятним» і «таким, що не відповідає міжнародному праву» український законопроєкт про корінні народи, порівнявши його з «теорією і практикою нацистської Німеччини», яка, як сказав Путін, ділила людей на «першосортні і другосортні категорії».

Він додав, що згідно з переписом населення в СРСР «некорінними» народами України можна вважати мільйони людей, які самі вважали себе росіянами і жили на цій території. При цьому Путін назвав Зеленського «євреєм за національністю» і людиною, у якої «можливо, там кров намішана», поставивши запитання, як визначатимуть його (Зеленського) і йому подібних людей, чи «справжні» вони українці.

Президент України Володимир Зеленський 18 травня, в День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу, вніс до Верховної Ради законопроєкт про корінні народи України.

Законопроєкт визначає права корінних народів України та особливості їхньої реалізації задля сприяння консолідації та розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності таких народів.

Зеленський у своєму зверненні до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу зазначив, що затверджена ним у березні Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та Севастополя визначає як пріоритет відновлення й забезпечення прав кримських татар як корінного народу.