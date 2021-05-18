Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про корінні народи України (№ 5506), повідомили в Офісі президента. Документ позначений як невідкладний.

Законопроєкт визначає права корінних народів України та особливості їхньої реалізації задля сприяння консолідації та розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності таких народів.

Зеленський у своєму зверненні до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу зазначив, що затверджена ним у березні Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та Севастополя визначає як пріоритет відновлення й забезпечення прав кримських татар як корінного народу.