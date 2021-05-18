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18 травня 2021, Київ 19:32
Новини | Політика

Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про корінні народи України

Законопроєкт визначає права корінних народів України та особливості їхньої реалізації задля сприяння консолідації та розвитку української нації

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про корінні народи України (№ 5506), повідомили в Офісі президента. Документ позначений як невідкладний.

Законопроєкт визначає права корінних народів України та особливості їхньої реалізації задля сприяння консолідації та розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності таких народів.

Зеленський у своєму зверненні до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу зазначив, що затверджена ним у березні Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та Севастополя визначає як пріоритет відновлення й забезпечення прав кримських татар як корінного народу.

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