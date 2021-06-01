«Я є відповіддю» – Зеленський відповів на запитання про антисемітизм в Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для України антисемітизм не є проблемою. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, про яке 1 червня повідомляє Офіс президента.

«Я вважаю, що я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму, що він на найнижчому рівні... Я знаю, що антисемітизм мав місце у Радянському Союзі, це правда. Я знаю історії про моїх родичів, мого батька – люди боялися цього, так, це було. Але у сучасній, незалежній Україні все це дуже змінилося. Саме тому я вважаю, що у нас цього немає. Іноді трапляються провокації, але так буває будь-де», – наголосив український лідер.

Володимир Зеленський має єврейське етнічне походження. Він розповів, що з родини його діда по батьківській лінії залишився лише сам дід, який пройшов війну в лавах армії СРСР.

«Його старших братів також призвали, і всі вони, крім мого діда, загинули як солдати. Усіх інших з цієї частини моєї родини було розстріляно, бо вони були євреями. Дітей також. Натомість мою бабусю разом з молодшою сестрою евакуювали до Узбекистану. А Її батько також воював і повернувся з фронту живим», – розповів Зеленський.

У 2020 році рівень антисемітизму в Україні не змінився, йдеться у звіті Об’єднаної єврейської общини.

«Частка побутових випадків антисемітизму не виросла, навіть враховуючи напруженість у світі навколо пандемії COVID-19 і соціальну напругу навколо паломництва брацлавських хасидів, створену ексмером Умані за політичними мотивами», – розповіли члени общини.

У звіті описані 49 випадків антисемітизму в Україні за 2020 рік, а також випадки, які могли бути сприйняті як антисемітизм, але такими не були.