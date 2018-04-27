Україна комфортна для євреїв – експерт

Понад 50 американських конгресменів звернулися до Держдепартаменту США з проханням про дипломатичний тиск на Україну та Польщу через «фінансований державою» антисемітизм. Керівник групи моніторингу прав національних меншин В’ячеслав Ліхачов вважає, що Україна дійсно дає підстави для подібних претензій, хоч і відзначає, що країна є комфортною для євреїв. Начальник управління Українського інституту національної пам’яті Ігор Кулик переконаний в тому, що Україні потрібно проводити інформаційну кампанія, розповідаючи міжнародній спільності правду про країну.

Україна скоріше потрапила в компанію до Польщі, тому що до саме до останньої зараз є увага, вважає керівник групи моніторингу прав національних меншин В’ячеслав Ліхачов.

Хоча, зауважує він, в листі більше тексту присвячено саме Україні. Експерт також відзначає, що Україна дає приводи для претензій до неї.

В міжнародної спільноти дійсно може викликати нерозуміння така безкомпромісна героїзація діячів українського національного визвольного руху середини 20 століття

«В міжнародної спільноти дійсно може викликати і викликає нерозуміння така безкомпромісна героїзація діячів українського національного визвольного руху середини 20 століття. Дійсно, Закон, в тексті якого забороняється звинувачувати діячів українського національного визвольного руху в чому б то не було і сумніватися в їх героїзмі, може викликати претензії» – говорить Ліхачов в ефірі «Ранкової Свободи».

Україні варто сприймати цей лист конгресменів як тривожний дзвіночок, переконаний експерт.

«Україні варто сприйняти цей лист як підставу подумати про те, як вести роботу з міжнародною спільнотою і серйозно це сприйняти як підставу для роботи над власними помилками», – вважає Ліхачов.

Начальник управління Українського інституту національної пам’яті Ігор Кулик вважає лист наслідком давніх, але ще до кінця не розвінчаних, радянських міфів, в яких УПА зображалися як нацистські колаборанти.

«Ті документи, які зараз відкриваються після Закону «Про відкриття архівів репресивних органів», ті спогади говорять про те, що насправді УПА воювала на два фронти: і проти нацистів, і проти радянської армії. Цьому є підтвердження в різних донесеннях», – інформує Кулик.

Тому, за словами експерта, Україна повинна зараз переконувати в цьому західний світ і розповідати правду, спираючись на історичні документи.

В країні, де з єврейським корінням дуже багато представників у владі, звинувачувати її в антисемітизмі на міжнародному рівні – це просто якийсь хід

Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко зазначає, що немає жодних підстав звинувачувати Україну в антисемітизмі.

«В країні, де з єврейським корінням дуже багато представників у владі, звинувачувати її в якомусь антисемітизмі на міжнародному рівні, мені здається, що це просто якийсь хід, який не має за собою майбутнього. Тому що в Україні уже немає негативного ставлення до євреїв такого, щоб воно вибухало у якийсь екстремізм», – вважає Петренко.

Ліхачов же вважає, що антисемітизм в Україні є, як і в інших країнах. За останній рік, зазначає експерт, група моніторингу прав національних меншин не зафіксувала жодного випадку антисемітського насилля в Україні.

Порівняно з західноєвропейськими країнами, ситуація в Україні виглядає значно більш спокійною і комфортною для євреїв

«В нас є певна кількість антисемітських актів вандалізму стосовно меморіалів пам'яті жертв Голокосту, на єврейських кладовищах, щодо синагог і інших об'єктів інфраструктури єврейської общини. Це в нас дійсно є. Кількість таких інцидентів за 2017 рік становила 25. Це трішки більше, ніж було в 2016 році. Порівняно з західноєвропейськими країнами, ситуація в Україні виглядає значно більш спокійною і комфортною для євреїв», – переконує Ліхачов.

Він додав, що в країнах Західної Європи значно більший рівень фізичного насильства проти євреїв, чого в Україні взагалі немає. Окрім того, він зазначив, що в країні є певна проблема безкарності антисемітської пропаганди, однак це не впливає на безпеку євреїв.

Ліхачов зауважує, що провідна профільна американська організація, Антидефамаційна ліга, в 2016 році зафіксувала рекордну кількість антисемітських інцидентів в США.

«Там ситуація також заслуговує на увагу. Неправильно буде порівнювати оцю тисячу інцидентів, зафіксовану в Північній Америці, з 25, які ми фіксуємо за рік в Україні, тому що в Сполучених Штатах антисемітським інцидентом вважаються навіть найбільш незначні вербальні прояви: в транспорті, написи на парканах, пошкодження приватної власності», – розповідає Ліхачов.

А в Україні інші речі вважаються злочинами, каже експерт.

Ігор Кулик переконаний, що країні необхідно популяризувати інформаційний продукт іншими мовами, який би показував сучасну Україну та історичні факти, події і постаті.

Потрібно створювати певний продукт в різних площинах: плакати, тексти, ролики, кіно.

«Потрібно створювати певний продукт в різних площинах: плакати, тексти, ролики, кіно. Цей продукт перекладати різними мовами. Цей продукт поширювати в інших країнах і загалом, і точково. Це питання державної ваги, тому що це питання того, як представлена Україна, в якому світлі: позитивному чи негативному», – вважає Кулик.

Ліхачов погоджується з тим, що така кампанія потрібна, але, на його думку, міжнародна спільнота все одно не зрозуміє, чому ми називаємо вулиці на честь людини, яка носила німецьку форму.

Експерт зазначає, що МЗС України варто було б роз'яснити, що в листі є перекручуванням, неправильною інтерпретацією чи просто неправдою. Окрім цього, переконаний Ліхачов, Україна має визнати те, до чого дійсно можуть бути претензії, і працювати над тим, щоб в майбутньому країна давала менше підстав для них.

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