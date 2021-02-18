У 2020 році рівень антисемітизму в Україні не змінився – звіт

У 2020 році рівень антисемітизму в Україні не змінився, йдеться у звіті Об’єднаної єврейської общини.

«Частка побутових випадків антисемітизму не виросла, навіть враховуючи напруженість у світі навколо пандемії COVID-19 і соціальну напругу навколо паломництва брацлавських хасидів, створену ексмером Умані за політичними мотивами. Хоча після провокаційних заяв мера спостерігається тенденційність побутових випадків саме в липні», – розповіли члени общини.

У звіті описані 49 випадків антисемітизму в Україні за 2020 рік, а також випадки, які могли бути сприйняті як антисемітизм, але такими не були.

За даними общини, збільшилася кількість проявів антисемітизму в соціальних мережах і сталося п’ять випадків фізичного насильства: у Вінниці, Маріуполі, два в Умані і ще один під Бердянськом.

«З огляду на те, що загальна кількість випадків антисемітизму в 2020 році є незначною, зниження їх кількості у порівнянні з 2019 роком на 12% (мінус 5) вважається похибкою», – наголосили автори звіту.

Вони зазначають, що правоохоронці наразі охочіше реєструють кримінальні правопорушення про випадки антисемітизму, однак зберігається тенденція з незаконною відмовою у відкритті кримінальних проваджень та припиненням розслідування без об’єктивних причин.