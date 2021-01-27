У світі вшановують пам’ять жертв Голокосту

27 січня у світі відзначають День пам’яті жертв Голокосту.

Високий представник Європейського союзу – віцепрезидент Жозеп Боррель нагадав слова італійського письменника Прімо Леві, який пережив Голокост і «став першим, хто детально описав криваві злочини, які мали місце в Aушвіці». Леві писав: «Ми не розуміємо [фашизму], але ми можемо і повинні розуміти його витоки, та пильнувати – адже те, що сталося, може повторитися знову. Тож обов’язок кожного – замислитися про те, що відбулося».

«Через 76 років після звільнення Аушвіц-Біркенау ці слова є актуальними, як ніколи. У розпал пандемії COVID-19 ми бачили, як поряд із епідеміологічною ситуацією загострювалася ненависть по відношенню до багатьох меншин у всьому світі, у тому числі через поширення антисемітських теорій змови та мови ворожнечі до євреїв, зокрема в соціальних мережах. Ми також спостерігали поширення – у тому числі, в Європі – огидних теорій, метою яких є делегітимізація історії шляхом заперечення Голокосту», – заявив Боррель.

Він запевнив, що ЄС ніколи не погодиться із запереченням Голокосту.

«Найкращою протиотрутою від антисемітизму залишаються знання. ЄС і надалі працюватиме в рамках багатосторонніх форматів, зокрема в ООН, для підтримки ефективної політики пам’яті, захисту свободи релігії та переконань, запобігання геноциду, захисту історичних та релігійних пам’яток, а також сприяння освіті, документуванню свідчень та дослідженням щодо Голокосту. Ми несемо відповідальність перед жертвами, тими, хто вижив та майбутніми поколіннями», – зазначив Боррель.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що понад мільйон євреїв з України та шість мільйонів євреїв загалом «стали жертвами цього акту антисемітизму».

«У цей день ми також шануємо праведників народів світу. Ризикуючи своїм життям, вони рятували інших. Понад 2 500 українців визнані такими праведниками. Їх приклад слугує натхненням для нас сьогодні. На жаль, багато років по тому антисемітизм продовжує існувати. Але пам’ять про Голокост має дати нам сили об’єднатися проти всіх форм антисемітизму та ксенофобії», – наголосила Сіммонс.

У німецькому Бундестазі виступить 33-річна уродженка Києва Марина Вайбанд, яка походить з єврейської сім’ї. Deutsche Welle пише, що жінка часто отримує листи з погрозами і зізнаннями у ненависті до євреїв. На її думку, найкращий спосіб боротися з антисемітизмом – позбуватися кліше, образу жертви, з яким досі пов'язують євреїв. Саме тому восени 2020 року вона запустила YouTube-проєкт «Запитай єврея», де відповідає на запитання онлайн-користувачів про сучасне життя євреїв у Німеччині.

27 січня 1945 року радянські війська звільнили концентраційний табір «Аушвіц-Біркенау» біля польського міста Освенцим. У таборі залишалися ув'язнені, які не могли ходити самостійно. Нацисти не встигли повністю знищити будівлі, газові камери і печі.

«Аушвіц» був найбільшим із нацистських таборів, більшість його ув’язнених були євреями. Тому день його звільнення – 27 січня – позначений в календарі історії як Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.