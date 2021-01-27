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27 січня 2021, Київ 20:57
Фотогалереї

У Києві вшанували пам'ять жертв Голокосту – фоторепортаж

З нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту єврейська громада Києва разом із представниками влади, громадськості, дипломатичних місій в Україні провела у Києві церемонію вшанування пам'яті жертв Голокосту.

Захід відбувся в Національному історично-меморіальному заповіднику «Бабин Яр» біля монументу «Менора». Вдень було відкрито інсталяцію «Погляд у минуле» на проспекті Перемоги, біля Міністерства освіти і науки України.

27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в'язнів найвідомішого гітлерівського концтабору смерті «Аушвіц-Біркенау» неподалік від польського міста Освенцима. У 2005 році резолюцією Генеральної асамблеї ООН, співавторами якої виступили 100 держав, у пам'ять про жертви нацистського терору під час Другої світової війни 27 січня встановлено Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

Інсталяція &laquo;Погляд у минуле&raquo; &ndash; це стилізоване дерево та необроблені камені-валуни, на яких розміщені світлини часів нацистської окупації Києва у 1941&ndash;1943 роках, зроблені німецьким військовим фотографом
1 Інсталяція «Погляд у минуле» – це стилізоване дерево та необроблені камені-валуни, на яких розміщені світлини часів нацистської окупації Києва у 1941–1943 роках, зроблені німецьким військовим фотографом
Наприкінці вересня 1941 року він зробив в українській столиці 29 фотографій, серед яких 13 &ndash; у Бабиному Яру
2 Наприкінці вересня 1941 року він зробив в українській столиці 29 фотографій, серед яких 13 – у Бабиному Яру
Ці фотографії &ndash; єдина документація Бабиного Яру в перші дні після масових розстрілів
3 Ці фотографії – єдина документація Бабиного Яру в перші дні після масових розстрілів
Авторка інсталяції &ndash; українська художниця й архітекторка Анна Камишан, чиї родичі були серед євреїв, які загинули під час Голокосту в Україні
4 Авторка інсталяції – українська художниця й архітекторка Анна Камишан, чиї родичі були серед євреїв, які загинули під час Голокосту в Україні
Дерево зі зламаними гілками символізує перерване життя. Саме такі дерева без гілок встановлюють як традиційні єврейські надгробки &ndash; мацеви
5 Дерево зі зламаними гілками символізує перерване життя. Саме такі дерева без гілок встановлюють як традиційні єврейські надгробки – мацеви
Головний рабин Києва Йонатан Маркович під час вшанування пам&#39;яті жертв Голокосту
6 Головний рабин Києва Йонатан Маркович під час вшанування пам'яті жертв Голокосту
Надзвичайний та повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон під час вшанування пам&#39;яті жертв Голокосту
7 Надзвичайний та повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон під час вшанування пам'яті жертв Голокосту
Надзвичайний та повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон, ліворуч, садить дерево (&laquo;Сад Пам&#39;яті&raquo;) під час вшанування пам&#39;яті жертв Голокосту
8 Надзвичайний та повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон, ліворуч, садить дерево («Сад Пам'яті») під час вшанування пам'яті жертв Голокосту
Учасники заходу взяли участь у поминальній молитві і запалили свічки пам&#39;яті
9 Учасники заходу взяли участь у поминальній молитві і запалили свічки пам'яті
Під час церемонії присутні висадили &laquo;Сад пам&#39;яті&raquo;
10 Під час церемонії присутні висадили «Сад пам'яті»
В заході взяли участь представники влади, громадськості, дипломатичних місій в Україні
11 В заході взяли участь представники влади, громадськості, дипломатичних місій в Україні
Пам&#39;ятник &laquo;Менора&raquo; (світильник) для вшанування вбитих нацистами євреїв, жителів Києва
12 Пам'ятник «Менора» (світильник) для вшанування вбитих нацистами євреїв, жителів Києва
13
Пам&#39;ятник був встановлений 29 вересня 1991 року, в 50-у річницю першого масового розстрілу євреїв. Від колишньої контори єврейського кладовища до пам&#39;ятника прокладена вимощена плиткою &laquo;Дорога скорботи&raquo;
14 Пам'ятник був встановлений 29 вересня 1991 року, в 50-у річницю першого масового розстрілу євреїв. Від колишньої контори єврейського кладовища до пам'ятника прокладена вимощена плиткою «Дорога скорботи»
За давньою єврейською традицією, на могили померлих клали не квіти, а камінці
15 За давньою єврейською традицією, на могили померлих клали не квіти, а камінці
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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