З нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту єврейська громада Києва разом із представниками влади, громадськості, дипломатичних місій в Україні провела у Києві церемонію вшанування пам'яті жертв Голокосту.

Захід відбувся в Національному історично-меморіальному заповіднику «Бабин Яр» біля монументу «Менора». Вдень було відкрито інсталяцію «Погляд у минуле» на проспекті Перемоги, біля Міністерства освіти і науки України.

27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в'язнів найвідомішого гітлерівського концтабору смерті «Аушвіц-Біркенау» неподалік від польського міста Освенцима. У 2005 році резолюцією Генеральної асамблеї ООН, співавторами якої виступили 100 держав, у пам'ять про жертви нацистського терору під час Другої світової війни 27 січня встановлено Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту