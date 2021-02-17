Додаткова земля від міста в оренду для Меморіального центру «Бабин Яр»: громадськість і центр мають різну думку

Київська міська рада, перш ніж голосувати за передачу трьох додаткових ділянок землі в оренду Міжнародному меморіальному центру Голокосту «Бабин Яр», має ознайомитись із державною концепцією комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Про це Радіо Свобода заявив дисидент, колишній політв’язень, співпрезидент Вааду України Йосиф Зісельс.

Із цих міркувань, Зісельс та інші громадські активісти, відомі митці та науковці звернулися до міського голови Києва та до депутатських фракцій Київради з відкритим листом, що вже налічує 157 підписів.

«Ми уточнили нашу позицію як громадянського суспільства: просимо відкласти всі питання по землі у Бабиному Яру, поки міська рада не ознайомиться з концепцією українського проєкту. Цю концепцію може представити робоча група при Інституті історії України НАН України», – сказав Зісельс.

Певний діалог щодо цього є, каже Зісельс. За його словами, 16 лютого на запрошення голови партії «Голос» Кіри Рудик в офісі її політичної сили відбулось представлення і обговорення обох проєктів. Там були присутні близько 30 осіб, розмова тривала дві години, каже співпрезидент Вааду України Йосиф Зісельс.

Дисидент вважає, що депутати Київради не знають про «безліч нюансів», які є довкола теми Міжнародного меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» і його намірів відкрити меморіальну синагогу на території Кирилівського православного цвинтаря.

У Меморіальному центрі Голокосту «Бабин Яр» Радіо Свобода розповіли, що хочуть отримати від міста в оренду три земельні ділянки, які прилягають до інших ділянок, що вже є в оренді фонду.

«Десятиліттями ці ділянки перебувають у занедбаному стані. Одна з них раніше використовувалася як виробнича база під час будівництва станції метро «Дорогожичі» і досі є засміченою. Дві з цих ділянок належать до території колишнього єврейського кладовища. Нам важливо зберегти цю землі від потенційної забудови. Передача цих ділянок в оренду дозволить нам запропонувати комплексне ландшафтне рішення. Будівництва на цій території не планується», – розповіла Радіо Свобода Анна Кокоба з пресслужби Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

Водночас меморіальна синагога «Місце для роздумів», яку планують звести в квітні, будуватиметься в іншому місці – на невеликій ділянці за пам'ятником Менора біля схилу яру.

Єврейська громада, громадські діячі та науковці на чолі з Йосифом Зісельсом протистоять також зведенню цієї синагоди, аргументучи тим, що вона стоятиме на землі старого Кирилівського цвинтаря.

Київська міська рада попередньо запланувала розглянути питання виділення додаткових ділянок землі Міжнародну меморіальному центру Голокосту «Бабин Яр» 23 лютого.

27 січня члени постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин підтримали передачу в оренду благодійній організації «Фонд Пам’яті «Бабин Яр» трьох земельних ділянок на території Бабиного Яру.

Радіо Свобода направила запит до Київської міськради з запитаннями про деталі проєкту з передачі землі в оренду.