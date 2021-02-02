Верховна Рада встановила День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової – 14 травня

Верховна Рада України ухвалила постанову, якою встановлює 14 травня як День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Постанова рекомендує Міністерству культури та інформаційної політики забезпечити створення Українським інститутом національної пам’яті із залученням інститутів Національної академії наук України списку осіб, які, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.

А Міністерству освіти і науки України рекомендовано проводити тематичні заходи, присвячені цьому дню, і внести ці теми до переліку тем для конкурсів, рефератів, курсових і дипломних робіт.

У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним із місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин яр у Києві.

Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й сторонніх, від концтаборів і смерті, хоча за це нацисти жорстоко карали, також і смертю.

Держава Ізраїль вшановує неєвреїв, які тоді з ризиком для себе і своїх родин рятували євреїв, почесним званням «Праведник народів світу». Станом на 1 січня 2020 року, коли державний ізраїльський Центр пам’яті жертв Голокосту в світі «Яд ва-Шем» востаннє на цей час оновлював свою статистику, в переліку вдостоєних цього звання з України їх 2659 – це четверта найбільша кількість за країнами світу. Присвоєння цього звання мешканцям України відбувалися і після цієї дати.

Присвоєння цього почесного звання обставлене низкою умов, тому реальне число мешканців України, які рятували євреїв від Голокосту, є очевидно більшим; також, імовірно, не про всіх таких людей відомо на цей час.

Одним із найвідоміших прикладів відмови в наданні цього звання є митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький.

Попри численні задокументовані факти порятунку ним чи за його сприяння євреїв, його в Ізраїлі звинувачують нібито в «співпраці з нацистами», хоча доказів цим твердженням немає. «Яд ва-Шем» також відхиляє й прохання українських єврейських об’єднань визнати за Шептицьким це звання.

14 травня – це день, коли 1948 року було проголошено незалежність Ізраїлю як єврейської держави.

Через те, що в Ізраїлі широко використовують власний традиційний календар, святкування річниць цієї події (5-й день місяця іяра) в різні роки припадає на різні дати за григоріанським календарем.