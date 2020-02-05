Людяність у пеклі війни: українці удостоєні звання «Праведника народів світу»

Шість українських родин удостоєні Ізраїльським інститутом «Яд Вашем» звання «Праведник народів світу» за порятунок євреїв у роки Голокосту. Церемонія відбулась у Львові 5 лютого. На неї приїхали сім’ї з Львівської, Волинської і Рівненської областей, чиї рідні рятували євреїв, і ті, чиїх батьків уберегли від смерті.

«Нацисти захопили Володимир-Волинський 25 червня 1941 року. Мій дід Давід негайно зібрав свою 38-річну дружину і трьох доньок – 8, 16 і 18 років, – щоб знайти порятунок і безпеку. Він звернувся до своїх друзів, сусідів не єврейського походження, щоб допомогли. Це були сміливі люди, які ризикнули власним життям заради порятунку ближнього. Незважаючи на те, що їх переховували, вони ніколи не були в безпеці», – каже Девід Лейфер, внук Давіда Голдапела, який приїхав у Львів зі США спеціально на відзначення званням «Праведника народів світу» української родини.

А тією сміливою жінкою була 40-річна Лукія Бойко, яка сама виховувала двох дочок і двох синів. До неї у селі Маркостав Волинської області прийшла з проханням про допомогу дружина Давіда – Маня Лейфер, яку до 1944 року переховувала українська родина. Єврейка навчилась в українки таких рис, як відвага, правдивість, щирість, а ще таким простим речам у житті, як ткацтво, готування їжі.

Діяла така ціла мережа порятунку

«Моя мама пережила Голокост, коли їй було 13 років. Розповідала, на який ризик пішла родина Лукії Бойко, інші українці теж переховували євреїв, і це діяла така ціла мережа порятунку», – зауважив Сідней Лейфер.

Лукія Бойко посмертно удостоєна звання «Праведника народів світу», і нагороду отримала її онука. Ім’я українки Лукії Бойко, як інших «праведників народів світу» – Григорія Сороки, Тадеуша Млодницького, Лаврентія і Ганни Стецівих, Івана Федів, Пилипа і Теклі Коцюбайлів і їхніх синів Олександра й Андрія – будуть викарбувані на Стіні пам’яті у Саду праведників у меморіальному музеї «Яд Вашем».

На вручення відзнаки інституту «Яд Вашем» приїхали діти, внуки, правнуки українських праведників. Родини отримали дипломи і медалі «Праведника народів світу», якими засвідчено героїзм їхніх рідних. На них написано цитату з Талмуду: «Кожен, хто врятував одне життя, врятував увесь світ».

Спеціально на церемонію у Львів приїхали нащадки тих, кого у роки Голокосту врятували українці, які не побоялись смерті і ризикували своїм життям і своїх дітей. Серед них була і 92-річна Ганна Хом’як-Федів.

Якби німці відстежили, то вирок був би на місці

«Ми всі приїхали на цю церемонію, і це для нас дуже сьогодні хвилюючий момент. Мама розповідала, як рятувала єврейську жінку, ми свідомі того ризику. Це був страшний час. Це було на нашому подвір’ї в селі Монастир-Лішнянський. Іван Федів тримав близько двох років євреїв, у нас було дві хати. У старій хаті була схованка. Моїй мамі Ганні Федів було 16 років, і вона все пам’ятає. Їй нині 92 роки, погано вже чує. У новій хаті розташовувався німецький штаб, а за два метри від нього була схованка, в якій найменшій дитині було 4 роки. Не дай Боже, плач дитини – і нас би теж не було сьогодні. Наскільки був Іван Федів, мій дідусь, відважний, що коли були німецькі війська на подвір’ї, там була кухня, і він після обіду брав відро і ніс через двір, щоб дати їсти євреям. Якби німці відстежили, то вирок був би на місці», – каже Мирослав Хом’як, чия мама з родини Федів – Ганна Хом’як-Федів.

Відзнаки Ізраїлю українцям вручив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон, чия родина була знищена у роки Голокосту у Кам’янець-Подільському.

Моє серце наповнюють слова з молитви

«Я стою тут перед людьми, які наважились рятувати інших у часи Голокосту – єврейське населення. Моє серце наповнюють слова з молитви: «Я стою тут перед вами, не зробивши абсолютно нічого, я стою, немов маленька людина перед величчю всього, що вчинили ви», – наголосив посол Джоель Ліон.

На сьогодні Ізраїль удостоїв понад 2600 українців почесним званням «Праведника народів світу». Цією високою відзнакою нагороджують представників різних народів, які врятували євреїв у роки Голокосту. Це вияв вдячності за людяність і героїзм.

Визнавати «Праведників народів світу» почали у 1963 році. Рішення про присвоєння звання ухвалює спеціальна комісія на чолі з суддею Верховного суду Ізраїлю. Кожен випадок ретельно вивчається.

У цьому списку немає митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького, який у роки німецької окупації разом із братом – отцем Климентієм Шептицьким – врятував близько 200 євреїв. У Львові ініціюють створення громадської ради для збору нових доказів щодо величі митрополита Шептицького, щоб переконати інститут «Яд Вашем» у праведності духовного провідника.

Досі не удостоєний такої відзнаки і греко-католицький священник Омелян Ковч, який рятував євреїв у роки німецької окупації і загинув у концтаборі у Польщі.