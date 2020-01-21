Головний рабин України просить «Яд Вашем» визнати Андрея Шептицького «Праведником народів світу»

Головний рабин України Моше Реувен Асман 21 січня звернувся листом до керівника ізраїльського інституту «Яд Вашем» із проханням напередодні Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту і 75-річчя визволення табору смерті Аушвіц присвоїти митрополитові УГКЦ Андрею Шептицькому почесне звання «Праведника народів світу». Відтак відновити історичну справедливість щодо цієї постаті. Головний рабин повідомив про це на сторінці у фейсбуці і опублікував лист.

У зверненні головного рабина мовиться, що митрополит Андрей Шептицький керував операцією з порятунку більш ніж 150 єврейських дітей у роки Голокосту у Західній Україні. Він не тільки давав накази переховувати єврейських дітей у монастирях, але й забороняв їх хрестити, щоб зберегти їх для єврейського народу.

«Склалася абсурдна ситуація – молодший брат митрополита архимандрит Климентій Шептицький, а також ігуменя Олена Вітер, які виконували прямі вказівки митрополита Андрея Шептицького, обидва отримали почесні звання «Праведників народів світу» від «Яд Вашем», а митрополит, який стояв на чолі цієї вкрай ризикованої для життя операції, не отримав цього звання», – вказано у листі.

Головний рабин України Моше Реувен Асман на аргументи інституту проти присвоєння звання митрополитові (що глава церкви привітав прихід німецьких військ до Львова і нібито «благословив дивізію СС «Галичина» – ред.) зазначив, що немає жодного справжнього документа, який підтверджує факт «благословення дивізії», і що порятунок єврейських дітей важливіший.

Також головний рабин згадує послання митрополита «Не убий», де у 1942 році Андрей Шептицький закликав українців не брати участі у вбивстві сусідів.

«У кривавому пеклі Голокосту фігура Андрея Шептицького підноситься, як скеля спасіння і добра», – вважає головний рабин України.

За його словами, те, що десятиліттями не присвоюється звання «праведника» митрополитові є несправедливістю.

«З точки зору всієї традиції іудаїзму, від нас вимагають бути вдячними за зроблене нам добро. І, навпаки, присвоєння Шептицькому давно заслуженого звання «Праведника народів світу», покаже Україні і всьому світові, що єврейський народ пам’ятає і цінує своїх друзів і рятівників», –вказано у листі головного рабина України до голови правління меморіального комплексу «Яд Вашем» Авнера Шалева.

Нещодавно ізраїльський національний меморіал Голокосту «Яд Вашем» відповів на прохання групи українських науковців, духовенства, громадських діячів визнати митрополита Андрея Шептицького «Праведником народів світу», наголосивши, що повторно розгляне справу щодо визнання митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького (1865-1944рр.) «Праведником народів світу», якщо отримає невідомі досі документи і свідчення, які по-новому висвітлюють діяльність митрополита в період німецької окупації.