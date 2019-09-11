В Україні стартував проект зі вшанування жертв Голокосту і праведників світу

У Києві 11 вересня представили навчальну виставку «По велінню серця. Аспекти спасіння на окупованих радянських територіях у роки Голокосту», яка розповідає про тих, хто рятував євреїв в Україні, Литві й Білорусі.

Виставка створена Національним меморіалом катастрофи і героїзму «Яд Вашем» (Ізраїль), переклад на українську мову здійснили фахівці Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» (Україна).

Як повідомив координатор освітніх програм у міжнародній школі вивчення Голокосту (діє при «Яд Вашемі») Фредерік Драчинський, мобільна виставка «За велінням серця…» розповідає історії людей, які рятували євреїв» у роки Голокосту під час нацистської окупації Білорусі, Литви та України. Розрахована виставка для використання на заняттях (уроках) у старших класах шкіл та у вищих навчальних закладах.

«Це люди, які отримали звання «Праведник народів світу», мали різні національності та релігійні уподобання, це були вихідці з різних соціальних прошарків, з різним рівнем освіти – немає «стандартного праведника», люди мали різні мотивації, щоб рятувати євреїв. Наша виставка переповідає історії людяності і добра у складні, трагічні часи Голокосту», – зазначив фахівець.

На його думку, переклад мобільної виставки українською робить її «доступною для використання в навчальному процесі» у школах і вишах: сьогодні Драчинський провів заняття (уроки) із залученням виставки у двох київських школах.

За даними «Яд Вашему», звання «Праведник народів світу» удостоєні понад 2500 українців за порятунок євреїв у часи Другої світової війни.