Новый хозяин оккупированного Донбасса: зачем Россия убирает Курченко

Россия приводит на оккупированную часть Донбасса нового инвестора: он должен спасти умирающую промышленность и рассчитаться по долгам (а они огромны) с металлургами и шахтерами. Оккупационная администрация Донецка огласила 11 июня, что у Сергея Курченко забирают все: больше он – не монополист ОРДЛО. «Задача России очень простая: снизить ценник содержания оккупированный территорий»​, – ​считает экономист. Почему так? Как меняются планы Кремля на промышленность захваченного у Украины востока?

Курченко, напомним, – это бывший украинский олигарх, он сколотил состояние во времена президента Януковича, а затем бежал в Россию. Последние четыре года его компания «Внешторгсервис», зарегистрированная в подконтрольном России сепаратистском регионе Грузии Южная Осетия, управляла рядом предприятий в ОРДЛО. В частности, через ВТС Курченко осуществлялся вывоз угля с оккупированной части Донбасса: затем, уже как российский, с официальными документами, он перепродавался на внешние рынки.

Виноваты «плохие бояре»

На большинстве предприятий ВТС (хотя, к примеру, из шахт он забрал самые прибыльные) накопились долги по зарплатам. С одной стороны, группировки «ЛДНР» замалчивали забастовки там (люди с трудом пробивались в медиа через видео в ютьюб, их преследовало «МГБ»). С другой, в последние месяцы в телеграмм-каналах оккупированной территории разгоняли слух о том, что новый инвестор вот-вот придет – «когда глава Пасечник, наконец, вмешается».

Своеобразным сигналом к этом стал выход в конце мая репортажа о забастовке на Алчевском меткомбинате на телеканале «Россия-1»: тема перестала замалчиваться – весь негатив был свален на «Внешторгсервис», а оккупационная администрация постепенно стала выстраивать коммуникационную стратегию: признать проблему – назвать виновного – пообещать нового (теперь хорошего, российского) инвестора.

Кто забирает заводы ОРДЛО?

Это Евгений Юрченко. Подконтрольная России администрация представляет его как российского предпринимателя с луганскими корнями.

Юрченко в России выстроил карьеру в банковском секторе, а в период войны на Донбассе он работал исполняющим обязанности заместителя губернатора Воронежской области (и, судя по публикациям в российских медиа, родился он также в Воронеже, а не в Луганске). Из его декларации как замгубернатора известно, что в 2017-м году Юрченко заработал около 500 млн рублей, у него две квартиры в Черногории и две – в России. Ну и еще он купил на аукционе капсулу космического корабля «Восток»...

Все долги должны быть ликвидированы

«До конца этого года все долги, в том числе юридическим лицам, должны быть ликвидированы, – заявила подконтрольная Кремлю администрация Донецка. – На данный момент деньги уже поступили в «республики» и начали выдаваться работникам. Параллельно проводится глубокий аудит предприятий, результаты которого лягут в основу комплексного плана развития».

О каких производствах идет речь

ВТС управлял на оккупированной территории востока Украины металлургической и угольной промышленностью.

Металлургия : «Донецксталь», Енакиевский металлургический завод, Макеевский коксохимический завод, Макеевский металлургический завод, Стахановский завод ферросплавов, Енакиевский коксохимпром, Ясиновский коксохимический завод, Харцызский трубный завод, Алчевский металлургический комбинат, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат.

: «Донецксталь», Енакиевский металлургический завод, Макеевский коксохимический завод, Макеевский металлургический завод, Стахановский завод ферросплавов, Енакиевский коксохимпром, Ясиновский коксохимический завод, Харцызский трубный завод, Алчевский металлургический комбинат, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат. Угледобыча: Комсомольское рудоуправление, а также угольные предприятия «Ровенькиантарцит», «Свердловантрацит», «Краснодонуголь».

По информации Московского центра Карнеги, 10 марта «Внешторгсервис» начал возвращать активы оккупационным администрациям. Речь шла о Донецком металлургическом заводе и Енакиевском коксохимическом заводе. Но у этой фирмы из Южной Осетии нет сайта, поэтому всю структуру собственности отследить сложно.

И в каком состоянии эти предприятия?

На большинстве заводов ВТС накопились многомиллионые долги по зарплатам. Самый большой резонанс получила забастовка на Алчевском меткомбинате (Луганская область) весной 2021-го. Там только в мае отдали зарплату з декабрь, и до сих пор люди ждут январскую. Долг по зарплате на АМК – 200 миллионов в переводе на гривны. До 2017 года комбинатом управлял «Индустриальный союз Донбасса», затем предприятие было «национализировано» боевиками и отдано в управление ВТС.

На АМК все время оккупации были проблемы как с выплатами зарплат, так и с поставками сырья. Из-за последнего даже приходилось останавливать его работу. Один из металлургов рассказал на видео, что в городе намного ухудшилась социально-экономическая ситуация, металлурги едут на заработки в Россию, подконтрольную территорию Украины и в Польшу. Происходящее в городе он и стоящие рядом называют «геноцидом».

Стачки происходили и на Енакиевском меткомбинате. А еще раньше, в 2020-м, бастовали шахтеры, но не на структурах ВТС, а на так называемых государственных шахтах, которые контролируются группировкой «ЛНР».

Людей уговаривают вернуться к работе и говорят, что мы вам за это выплатим зарплату за два месяца. Но платят не за два, а треть за январь

«Этих людей полгода кормили завтраками. Они встречались со своим начальством, начальство говорило: нету денег, но вот они скоро поступят, – говорит журналист Денис Казанский. – И людей уговаривают вернуться к работе и говорят, что мы вам за это выплатим зарплату за два месяца. Но платят потом не за два, а треть, скажем, за январь. Постоянная система обмана и подачек».

Казанский полагает, что долги времен Курченко людям, вопреки обещаниям, вряд ли вернут – скорее всего, аннулируют – а новый инвестор, возможно, еще и накопит.

Россия заставляет свой бизнес брать предприятия ОРДЛО – экономист

Что Россия дальше собирается делать с промышленностью оккупированной части Донбасса? «​Задача России очень простая: снизить ценник содержания оккупированный территорий»​, – говорит экономист Алексей Кущ, изучающий экономику оккупированных территорий на протяжении всех семи лет. Уголь и металл из ОРДЛО слишком дорогой: у посредников, которые выводили эту продукцию на рынки, оставлялось до 70% цены, оценивает Кущ. Он полагает, что структуры Курченко (которые он называет не более чем «удобным словесным брендом») были не инвесторами, а посредниками, задачей которых было поддерживать заводы на минимуме жизнедеятельности. Этот формат работы для кураторов ОРДЛО из Москвы себя исчерпал.

Это представители российских финансово-промышленных групп, которым по разнарядке выделяют предприятия в ОРДЛО

«Мы видим переход к модели арендаторов – а временные администрации выводятся с предприятий. Почему арендаторов – потому что корпоративные права на этих территориях невозможно купить. Арендаторы – это серые схемы ведения бизнеса, и это представители российских финансово-промышленных групп, которым по разнарядке выделяют те или иные направления, другими словами, их ставят перед фактом, что вместе со своей компанией они должны развивать еще какое-то предприятие на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей».

То есть Россия на Донбассе переходит к чему-то более фундаментальному, считает экономист, что должно (так хочет Россия) сделать ОРДЛО похожими на экономическую модель Приднестровья: когда региональные политические элиты с крупным бизнесом интегрированы в экономическое пространство Украины, чтобы свободно экспортировать свою продукцию, но имеют относительную самостоятельность.

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