Поселок Седово – единственный морской курорт оккупированной части востока Украины. Даже так: теперь он исключительно на оккупированной части Донецкой области, ведь пропуск между ней и Луганской частью закрыт боевиками – формально из-за COVID-19. С такой же аргументацией закрыты и все выезды на свободную часть Украины (с украинской стороны все они работают) – и, судя по словам главы оккупационной администрации Дениса Пушилина, в обозримом будущем не откроются.

Чтобы попасть в Седово, даже жителям ОРДЛО нужно получить специальный пропуск. Поэтому – первое: вы не проедете к морю просто когда захотелось, с палаткой или, скажем, на день искупаться. Это запрещено оккупационной администрацией.

Итак, чтобы отдохнуть на море, нужно связаться с пансионатом или частником, у которого вы будете жить (а он в свою очередь должен быть «зарегистрирован» как предприниматель) и временно прописаться у него. На этом основании вам выдадут пропуск. Пропуск вы предъявите на блокпосту. Выглядит он так:

Из обсуждений в Вк-группе:

– Я нечего не имею против простой регистрации на блокпосту, но если я не хочу снимать жилье, зачем меня принуждать?

– Меня интересует вопрос: в связи с тем, что комендантский час отменён на выходные, почему к морю проезд не разрешен без ФЛП (то есть без регистрации у частника, сдающего комнату), а просто на сутки с ночёвкой палаткой или машиной? Почему нарушается права человека? Я уже думаю, может в международные организации с этим вопросом обращаться, чтобы обманом не проезжать эти блокпосты! Подожду до хорошей погоды и подумаю над этим!

Права у нас тут закончились в 2014

– Карина, права у нас тут закончились в 2014 году, с тех пор как мы все дружно выбрали непризнанность и путь в Северную Корею, через пару лет людей будут расстреливать на улице, а мы будет возмущаться, почему громко.

Как тогда проехать к заветному Азовскому морю?

– Чтобы поехать отдохнуть эти несчастные три дня, нужно семь кругов ада пройти... Как быть, если я хочу одним днём поехать на море, утром, а вечером обратно?

Это при «фашисткой Украине» можно поехать свободно на любой курорт

– Вопрос такой: хотим с палатками к морю, дикарями так сказать, на пару дней.

То есть ни у какого ФЛП регистрироваться не будем: как тогда проехать к заветному Азовскому морю? Или в принципе такого вида отдыха в «ДНР» не существует?

– Никак у нас курорт отжали, если вы ещё не поняли. Мы лишены права свободно передвигаться по своей территории. Это при «фашисткой Украине» можно поехать свободно на любой курорт.

Тем не менее, клиентура для Седово всегда есть – другого доступного побережья для дончан сейчас не существует.

Цены

В этом сезоне хозяева, в среднем, берут 200-250 рублей в сутки с человека в комнате – это 75-90 грн. В пакет, как правило, входит общая кухня, вентилятор, возможно, беседка с мангалом; санузел бывает в доме или на улице – все дома частные. Полулюксы и люксы предлагают по 1500-2000 в сутки (400-750 грн): такие объявления обычно вызывают шквал социального негодования в комментариях – зарплата в ОРДЛО редко превышает 15 тысяч рублей (5,5 тысяч гривен)– но видимо, и эти домики разбирают.

– Раньше в Седово приезжали только те, кто заблудился и не туда свернул, а теперь это село себе цены не сложит, – комментируют некоторые.

Тем не менее, многие люди ищут через группы в соцсетях понравившихся в прошлые годы хозяев и обмениваются отзывами.

Сколько стоит доехать из Донецка/Ясиноватой/ Макеевки:

автобусом – 150 руб (50 грн);

маршруткой – 300 руб (100 грн);

с перевозчиком – 3000 руб за машину (1000 грн).

Также в местных группах много объявлений о сезонной работе – пиццайоло, уборщицы, официанты, работники на аттракционы, реализаторы на рынок... Горничным предлагают до 15 тысяч рублей в месяц (5,5 тыс грн), бармену до 18-ти (6 тыс грн), повару по приготовления шаурмы 500 рублей плюс проценты.

Как там море

Вот так выглядит берег возле одного из пансионатов в Седово (видео из ВК-паблика поселка):

Море в районе Седово известно своей относительной пресностью, если сравнивать с остальной частью Азова, так как в Таганрогский залив, куда относится поселок, впадают крупные реки Миус и Дон.

У тех, кто уже опробовал отдых в 2021 году, главная претензия – погода. На востоке с начала июня не прекращаются дожди, чувствуется это, конечно, и на побережье.

У нас была весёлая компания

– Погода пасмурная, ветерок, но мы купались. Вода тонизирующая. 4 числа вода была вообще хорошая, вчера (5.06 – ред.) прохладнее, но любителей морского купания это не остановило. Отдыхающих очень мало, к сезону ещё не всё готово, аптеки не работали и т. д. У нас была весёлая компания, вкусные напитки, отличная рыбка на местном рынке, хороший хозяин жилья. Поэтому нам всё понравилось, хотим приехать ещё!

Девчонки ходят по улицам в купальниках, белые как сметаны, делают вид шикарного отдыха – холодно, мерзко

– Вчера ездил по работе в Седово, возил груз, картина такая, что разжигает смех: отдыхающих очень мало, девчонки ходят по улицам в купальниках, белые как сметаны, делают вид шикарного отдыха – в общем, холодно, мерзко, погоды нет, люди во дворах сидят и пьют спиртное. В Седово дождя не было, но всю дорогу Новоозовский и Тельмановский районы – проливные дожди.

Но есть курорты прямо на линии фронта

На оккупированной территории Донецкой области есть еще один морской город – Новоазовск (это районный центр для Седово, вот наша прогулка по нему). Баз отдыха там меньше. Еще западнее находятся поселки Самсоново и Безименное, это уже рукой подать до линии фронта. Но даже туда продолжают ездить отдыхающие.

Они, как и везде, спорят о качестве жилья, культуре хозяев, чистоте моря и пригодности этих мест для отдыха с детьми. До линии фронта отсюда – ровно три километра...

– Люблю это место! Море чистое, песок! В этом году полюбовались на огромных медуз.

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