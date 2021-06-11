Чому росіяни – не корінний народ України? Пояснює міністр та представник корінного народу

Президент Росії Володимир Путін різко відреагував на законопроєкт про корінні народи, який запропонував президент України Володимир Зеленський. В інтерв’ю російському державному телеканалу Путін обурився тим, що росіян в Україні не вважають корінним народом, звинуватив керівництво України у «практиках нацистської Німеччини», згадавши при цьому про єврейську національність самого українського президента.

Відповідь України була блискавичною – міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже на другий день сказав, що законопроєкт «повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів і відповідним нормам Конституції України», та назвав слова президента Росії «довільною інтерпретацією».

А голова забороненого у Росії Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сказав, що недаремно російський президент плутається у термінах, адже всі три народи, про які йдеться у проєкті закону, вважають своєю батьківщиною український Крим, захоплений Росією.

А те, що Путін вирішив висловитися з приводу корінних народів, лише приверне більшу увагу до сумної долі корінних народів у самій Росії, вважає Чубаров.

У рідкісному інтерв’ю державному телеканалу «Росія 1», яке повністю було присвячене Україні, президент Росії Володимир Путін заявив, що проєкт закону про корінні народи в Україні є «потужним, серйозним ударом по російському народу в цілому». Він наголосив, що говорити про росіян як про некорінний народ – «не просто некоректно, але смішно і безглуздо, бо це суперечить історичним фактам». Президент Путін також заявив, що «сам по собі поділ на корінні, першосортні категорії людей, другосортні і так далі – це вже точно зовсім скидається, нагадує теорію і практику нацистської Німеччини». У цьому контексті, Путін згадав і про національність українського президента.

«Сам Зеленський – єврей за національністю. Я не знаю, у нього, може бути, там кров намішана. Що робити ось з цими людьми? Їм що, будуть зараз, як у нацистській Німеччині, – міряти черепи, інші частини тіла циркулем і визначати, як там визначали справжнього арійця і не справжнього? Так тут визначатимуть справжнього українця і не справжнього? Я вже не кажу про інші складові», – заявив президент Росії, який таким чином відреагував на законопроєкт, який 18 травня, в День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу, вніс до Верховної Ради президент України Володимир Зеленський і який жодним словом не згадує росіян.

Натомість законопроєкт визначає корінними народами України кримських татар, караїмів та кримчаків, як таких, які є «автохтонною етнічною спільнотою, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України» і не має свого державного утворення поза межами України. У законі також мовиться, що він має сприяти «консолідації та розвиткові української нації, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів України».

Відповідаючи на закид президента Росії, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що законопроєкт «повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів і відповідним нормам Конституції України й не має нічого спільного з довільними інтерпретаціями президента РФ Володимира Путіна».

«Термін «корінні народи» сталий у міжнародному праві та законодавстві багатьох країн. Зокрема, закріплений Декларацією ООН від 2007 року про права корінних народів. Запропонований президентом законопроєкт фактично реалізує в національному законодавстві ці норми міжнародного права», – сказав Дмитро Кулеба в ексклюзивному коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» у четвер.

Заяви про якісь утиски в результаті ухвалення запропонованого закону про корінні народи не відповідають дійсності

Кулеба також зазначив, що Конституція України гарантує рівність усіх громадян в Україні, незалежно від етнічного походження, і окремо встановлює обов'язок держави захищати корінні народи й національні меншини.

«Тому заяви про якісь утиски в результаті ухвалення запропонованого закону про корінні народи не відповідають дійсності. В Україні також ніколи не обмежували права російської національної меншини. Захист і підтримка функціонування української мови як державної є нормальним процесом. Захист права людини на спілкування українською мовою в Україні за визначенням не може становити загрози використанню інших мов», – наголосив шеф української дипломатії.

Росія продовжує практику ганебних судилищ проти кримськотатарського народу й усіляко обмежує права кримськотатарського народу

Він додав, що Росія продовжує політику репресій проти корінного народу України, кримських татар, в окупованому Криму.

«Росія ігнорує вимогу Міжнародного суду ООН про зняття заборони на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу. Натомість вона продовжує практику ганебних судилищ проти кримськотатарського народу й усіляко обмежує права кримськотатарського народу, зокрема право на освіту. Закликаємо міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний тиск на РФ, щоб змусити її поважати фундаментальні права людини та національних меншин», – сказав Кулеба.

Кулеба додав, що українська влада і МЗС на постійній основі взаємодіють з ООН, ОБСЄ і Радою Європи, відповідно до міжнародно-правових зобов'язань України, зокрема, відповідно до Декларації ООН про права корінних народів, Європейської конвенції з прав людини, Європейської соціальної хартії.

«Ми не чекали такої істерики безпосередньо від Путіна» – Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в інтерв’ю Радіо Свобода сказав, що недаремно президент Путін так гостро відреагував на проєкт закону про корінні народи України, адже всі три народи, про які йдеться, вважають своєю батьківщиною український Крим, який нині окупувала Росія.

«Коли в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу президент Зеленський повідомив, що він вніс на розгляд Верховної Ради цей закон, ми передчували, що він буде помічений російськими політиками, адже відомо, що Москва дуже уважно відслідковує всі процеси, пов’язані з Кримом. Але ми не чекали такої істерики безпосередньо від президента Росії Путіна», – сказав Рефат Чубаров.

На його думку, Путін свідомо маніпулює термінами для того, щоб просунути вже давно відомий і багато разів спростований російський пропагандистський наратив про нібито «переслідування» росіян та російськомовних в Україні. Закидами про те, що в Україні не визнають корінними народами ще і поляків, угорців, євреїв, представників інших народів, які «живуть тут давно, і тому також мають право назватися корінним народом», на думку Чубарова, у Кремлі також сподіваються посіяти розбрат в українському суспільстві.

Щодо закону, то тут хвилюватися росіян змушує наближення саміту «Кримської платформи», переконаний Рефат Чубаров. Він нагадав, що у своєму зверненні до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу президент Зеленський зазначив, що затверджена ним у березні «Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та Севастополя» визначає як пріоритет відновлення й забезпечення прав кримських татар як корінного народу.

Таким чином, ухваливши закон про права корінних народів, Україна зможе залучити на захист свого права на відновлення своєї територіальної цілісності ще і цей широкий пласт міжнародного права про права корінних народів у Криму, говорить Чубаров.

«Зараз, напередодні саміту «Кримської платформи», який ми плануємо провести у серпні, напередодні Дня незалежності, Росія нарощує зусилля для протидії йому на всіх рівнях. Вона працює з кожною окремою країною, намагаючись переконати міжнародну спільноту в тому, що сама постановка питання про приналежність Криму є викликом і недружнім актом щодо Росії. А тут Україна ще раз заявляє про свої права на півострів через таку законодавчу ініціативу», – наголошує Чубаров.

«В України і Росії цілком різні тлумачення «корінних народів»

Рефат Чубаров пояснює, що, попри те, що норма про захист корінних народів була зафіксована і в Конституції, і в багатьох міжнародних документах, досі Україна не надала вичерпного тлумачення щодо терміну «корінний народ» та не визначила правовий статус корінних народів та гарантії реалізації їхніх прав у своєму законодавстві. Тому ухвалення такого закону є давно на часі.

«20 березня 2014 року Верховна Рада ухвалила спеціальною постановою заяву щодо гарантій прав кримськотатарського народу у складі української держави, де вона також заявила про свою підтримку Декларації Організації Об’єднаних Націй про права корінних народів. Ця декларація була схвалена у 2007 році, але Україна тоді за неї не голосувала. Вони приєдналася пізніше. У цій заяві було також доручення уряду «терміново подати проєкти законів України», які визначають та закріпляють статус кримськотатарського народу як корінного народу України. І ось зараз, через 7 років проєкт цього закону з’явився», – пояснює передісторію цього питання Чубаров.

Як він каже, у міжнародному законодавстві немає єдиного стандартного формулювання щодо того, як визначати корінні народи, і кожна держава формулює його у відповідності до своїх умов. Тож Україна розробила своє формулювання, яке відповідає нормам міжнародного права і умовам всередині країни.

Російське законодавство визнає корінними лише ті народи, які складають менше 50 тисяч. А більші народи, такі, як поволзькі татари, башкири, удмурти, комі, яких є більше, вони розраховують асимілювати

Чубаров звертає увагу на те, що в своєму власному законодавстві Росія також говорить про захист «корінних та малих народів», але саме законодавство прописане так, щоб ці народи не становили жодних навіть потенційних небезпек для цілісності Росії. Адже йдеться про народи чисельністю менше 50 тисяч осіб, які проживають в північних районах Росії, в Сибіру і на російському Далекому Сході «на територіях традиційного розселення своїх предків, зберігають традиційні спосіб життя, господарювання і промисли і усвідомлюють себе самостійними етнічними спільнотами».

«Таким чином російське законодавство визнає корінними лише ті народи, які складають менше 50 тисяч. А більші народи, такі, як поволзькі татари, башкири, удмурти, комі, яких є більше, вони розраховують асимілювати, звівши їхню кількість до менш ніж 50 тисяч, а це така кількість, за якої народ в умовах глобалізації вже не може розраховувати на збереження своєї ідентичності, і, як правило, такі народи повільно зникають», – говорить Рефат Чубаров.

Офіційна влада Росії протягом останніх десятиліть проводить прискорену політику асиміляції, в результаті якої, за офіційними даними, за період 2002-2010 років, зокрема, кількість людей, які говорять мовою поволзьких татар скоротилася на мільйон осіб. Цю мову поступово виводять з освіти, заборонили писемність, що базувалася на латинському алфавіті, скасували кафедру татарської мови в столиці Татарстану Казані.

Два роки тому, протестуючи проти утисків рідної мови, вчинив акт самоспалення 79-річний удмуртський учений, громадський і політичний діяч Альберт Разін. Як історик і антрополог, який, зокрема, досліджував явище суїциду в культурах республік Ідель-Уралу, він підпалив себе після одиночного пікету на сходах державної ради Удмуртії в Іжевську. У руках він тримав плакати з написами «Чи є у мене Батьківщина?» і «Як завтра рідна мова має вмерти, то я готовий вмерти вже тепер».

У Росії корінним народам дозволені тільки «танці в національних костюмах», а того, хто бореться за права свого народу, переслідують за екстремізм або ж він стає жертвою каральної психіатрії, заявив головний старійшина народу ерзя Сиресь Боляєнь в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

У складі української делегації він виступив у квітні цього року на 20-й сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів. Останнім часом Україна почала порушувати це питання на міжнародному рівні. Як говорить міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, факти утисків національних меншин і корінних народів у самій Росії є широко відомі. Але вони рідко звучать на міжнародних форумах, тож Київ надав можливість висловитися представнику корінного народу Росії та продемонструвати справжнє ставлення Росії «до захисту корінних народів та їхніх мов».

Я – в Україні, я перебуваю на території свободи, я можу дозволити собі говорити правду ‒ і це відрізняє нас від людей, які живуть у Росії в режимі постійної небезпеки

Сиресь Боляєнь, у русифікованому варіанті, Олександр Болькін, розповів Крим.Реалії, що лише будучи громадянином України та проживаючи в Україні, він має можливість вільно говорити та привертати увагу громадськості до справжнього стану речей з корінними народами Росії.

«Ми не перший рік працюємо, щоб донести до міжнародної спільноти цю інформацію, нам допомагає Міністерство закордонних справ, Держслужба з етнополітики та постійна комісія при ООН. Я – в Україні, я перебуваю на території свободи, я можу дозволити собі говорити правду ‒ і це відрізняє нас від людей, які живуть у Росії в режимі постійної небезпеки. Коли говорять про збереження мови, це некоректно: мова має розвиватися. А в нас навіть не йдеться про розвиток ‒ тільки про збереження. Мова ерзя занепадає», – стверджує Сиресь Боляєнь.

У Росії йде цілеспрямоване знищення народів

Він розповідає, що за останні 30 років чисельність його фіно-угорського народу, який мешкає в Поволжі, переважно в Республіці Мордовія, Нижегородській, Пензенській, Оренбурзькій та Самарській областях, скоротилася приблизно вдвічі: з мільйона до 400-500 тисяч осіб.

«Говорять мовою ерзя ще менше, вона знищується. Не те, щоб влада не займалася цим питанням ‒ навпаки, в Росії йде цілеспрямоване знищення народів. В імперії немає часу, у неї цейтнот, і влада дуже прискорила всі процеси. Два роки тому був ухвалений закон про добровільне вивчення рідної мови ‒ ніби все так красиво, можеш добровільно обирати ‒ але насправді умови такі, що люди не можуть вивчати рідну мову. Уроки один-два рази на тиждень факультативно ‒ цього явно недостатньо, і так в усіх народів Російської Федерації. Я дякую Україні за те, що вона дала нам можливість говорити про це публічно на весь світ», – сказав Сиресь Боляєнь.

У Росії триває переслідування українських організацій – Кулеба

Українське Міністерство закордонних справ також нагадало у зв’язку з інтерв’ю Путіна про долю українців Росії. За словами міністра Кулеби, репресивна політика стосовно громадських організацій українців у Росії триває. Кулеба зазначив, що у 2010 році Верховний суд РФ ліквідував Федеральну національно-культурну автономію українців Росії.

У травні 2012 року Верховний суд РФ ліквідував Об'єднання українців Росії та вилучив його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб. У 2017 році московська влада ліквідувала Бібліотеку української літератури. У липні 2019 року Генеральна прокуратура РФ визнала Світовий конгрес українців (СКУ) «небажаною організацією» на території РФ.

«Ми рішуче протестуємо проти таких репресивних дій», – заявив український міністр.

Він наголосив, що керівництву Росії варто зайнятися забезпеченням прав національних меншин і корінних народів Російської Федерації, а не маніпуляціями стосовно українських законодавчих ініціатив, які цілком відповідають міжнародному праву.