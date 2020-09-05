Росія повинна пам’ятати, що цивілізацію на значну її територію принесли українці – Кулеба про заборону «Сірого клину»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв’ю для Радіо Свобода у відповідь на заборону в Росії чергового об’єднання місцевих українців «Сірий клин» нагадав цій країні, що саме українці розбудували свого часу значну частину її нинішньої території.

Як наголосив він у «Суботньому інтерв’ю», ця ситуація з черговою забороною приводить його лише до однієї думки: «Нам потрібно зробити одну річ: сказати нам потрібно зараз, що, дорогі українці Росії, як вам складно не було б зараз, але українська держава завжди пам’ятатиме про вас, про ваших прадідів, які будували цілі міста, розбудовували, приносили цивілізацію на окремі території Російської Федерації. Ми повинні чітко і прямо вголос говорити, що цивілізацію на значну територію Росії принесла Україна, принесли українці, які приїжджали туди, розбудовували господарство, ліси перетворювали на селища і міста, будували економіку. І ми повинні пам’ятати, і Росія повинна пам’ятати про те, що це зробили українці, а не росіяни».

Про заборону організації Кулеба нагадав: «Це ж не якийсь поодинокий випадок. Останні роки Росія планово зачищає свою територію від незалежних українських організацій. Тобто все, що не інфільтровано, не контролюється повністю ФСБ, – все піддається знищенню. Так було з бібліотекою українською в Москві. І так зараз сталося з «Сірим клином».

За словами міністра, Україні взагалі потрібно дуже серйозно переосмислити свою політику щодо закордонних українців, «зокрема щодо того, як ми можемо допомагати українцям в Росії в тих умовах майже тотального контролю ФСБ, під яким вони перебувають». «Це дуже серйозна задача. Наш інструментарій дій в Росії дуже обмежений. Але цим потрібно зайнятися», – наголосив чільний український дипломат.

28 серпня Омський обласний суд у Росії задовольнив адміністративний позов обласного управління Міністерства юстиції Росії і ухвалив рішення про ліквідацію Омської регіональної громадської організації «Сибірський центр української культури «Сірий клин». Згаданий у її назві Сірий клин – традиційна неофіційна назва значних територій на південному заході Сибіру в нинішній Росії і півночі сучасного Казахстану, які були масово колонізовані українцями, починаючи з другої половини 19-го століття.

За повідомленнями, російський Мін’юст виявив у роботі організації низку паперових порушень – таких, як ненадану вчасно звітність «про діяльність», «про використання майна», незатверджені річні бухгалтерські баланси тощо чи й «невідповідність статуту російському законодавству».

Суд в Омську вперше повідомив, що прийняв цей позов, іще на початку серпня. 13 серпня Дмитро Кулеба відреагував на ці повідомлення.

«Дорогі українці Сірого клину та інші українці, які живуть на території Росії… Ми вважаємо всіх вас невід’ємною частиною українського народу. Ми уважно стежимо за всіма протиправними діями Росії проти вас і докладатимемо всіх зусиль, аби ви зберегли право на розвиток українських традицій, української мови, української культури і української ідентичності. Ви фізично далеко від України, але ми завжди поруч з вами і будемо використовувати будь-які наявні інструменти для того, щоб вам допомогти», – сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу.

«Нам стало відомо, що російська влада закриває чергову українську організацію в Росії – це українська громада «Сірого клину»… Ми розглядаємо це як продовження репресивної політики Росії проти громадських організацій українців у Росії», – наголосив він.

У зв’язку з цим Кулеба також нагадав, що 2010 року так само через суд була ліквідована Федеральна національна культурна автономія українців у Росії, 2012 року – ще одна загальноросійська організація, Об’єднання українців у Росії, 2017 року була закрита Бібліотека української літератури в Москві, а 2019 року Генеральна прокуратура Росії визнала Світовий конгрес українців «небажаною організацією» на території тієї країни.

«Ми рішуче протестуємо проти цих репресивних дій і вимагаємо від Росії дотримуватися норм міжнародного права і визнаних демократичних норм у цьому питанні», – сказав тоді голова МЗС.

Як прокоментував Радіо Свобода Валерій Семененко, колишній співголова однієї з провідних організацій українців у Росії, Об’єднання українців Росії, який 2012 року пережив її ліквідацію через російські суди, за російським законодавством порушення можна обов’язково знайти практично в кожній громадській організації, якщо вона потрапить під перевірку влади. За його словами, в організаціях українців у Росії такі перевірки почалися з 2009 року, і після того, як вони поклали край існуванню загальноросійських організацій українців, ці заходи тривають далі щодо регіональних.