У Росії «триває тиск на українські організації»: закрили ще одне об’єднання

Суд у Росії ухвалив рішення про ліквідацію чергового об’єднання українців. Цього разу йдеться про «Сибірський центр української культури «Сірий клин» із міста Омська, що був зареєстрований у Росії як регіональна громадська організація. Цей тиск на українські організації й ліквідація їх через суди не припиняються в Росії з 2009 року, через що вони вимушені переходити на незареєстрований статус без створення юридичних осіб і займатися тільки культурно-просвітницькою роботою й утримуватися від політичних виступів, розповів Радіо Свобода представник так само ліквідованого через суд раніше загальноросійського Об’єднання українців Росії Валерій Семененко.

Омський обласний суд у Росії задовольнив 28 серпня адміністративний позов обласного управління Міністерства юстиції Росії і ухвалив рішення про ліквідацію Омської регіональної громадської організації «Сибірський центр української культури «Сірий клин».

Згаданий у її назві Сірий клин – традиційна неофіційна назва значних територій на південному заході Сибіру в нинішній Росії і півночі сучасного Казахстану, які були масово колонізовані українцями, починаючи з другої половини 19-го століття.

За повідомленнями, російський Мін’юст виявив у роботі організації низку паперових порушень – таких, як ненадану вчасно звітність «про діяльність», «про використання майна», незатверджені річні бухгалтерські баланси тощо чи й «невідповідність статуту російському законодавству».

Рішення ліквідувати громадську організацію «Сірий клин» засудив Світовий конгрес українців, до якого входить ця організація, «як ще один прояв системної політики утисків і залякування української громади Росії з метою знищення українського громадського життя на її терені».

«СКУ послідовно співпрацює з міжнародними партнерами та урядом України в питаннях захисту прав української громади в Росії. СКУ закликає міжнародну спільноту засудити рішення про ліквідацію «Сірого клину» і посилити тиск на Росію задля припинення порушень людських і національних прав і свобод», – мовиться в заяві.

Засудження в Україні і в світі

Про цей позов стало відомо раніше – суд в Омську повідомив, що прийняв його, ще на початку серпня. 13 серпня на ці повідомлення відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Дорогі українці Сірого клину та інші українці, які живуть на території Росії… Ми вважаємо всіх вас невід’ємною частиною українського народу. Ми уважно стежимо за всіма протиправними діями Росії проти вас і докладатимемо всіх зусиль, аби ви зберегли право на розвиток українських традицій, української мови, української культури і української ідентичності. Ви фізично далеко від України, але ми завжди поруч з вами і будемо використовувати будь-які наявні інструменти для того, щоб вам допомогти», – сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу, як його слова наводить агентство «Укрінформ».

«Нам стало відомо, що російська влада закриває чергову українську організацію в Росії – це українська громада «Сірого клину»… Ми розглядаємо це як продовження репресивної політики Росії проти громадських організацій українців у Росії», – наголосив він.

У зв’язку з цим Кулеба також нагадав, що 2010 року так само через суд була ліквідована Федеральна національна культурна автономія українців у Росії, 2012 року – ще одна загальноросійська організація, Об’єднання українців у Росії, 2017 року була закрита Бібліотека української літератури в Москві, а 2019 року Генеральна прокуратура Росії визнала Світовий конгрес українців «небажаною організацією» на території тієї країни.

«Ми рішуче протестуємо проти цих репресивних дій і вимагаємо від Росії дотримуватися норм міжнародного права і визнаних демократичних норм у цьому питанні», – сказав тоді голова МЗС.

Так само ще тоді, в середині серпня, на повідомлення про майбутній суд в Омську відповіли в СКУ, який заявив тоді, що «рішуче засуджує репресивні дії російської влади щодо української громади та закликає світову спільноту виступити на захист прав українців у Росії».

«Репресивна машина російської влади намагається залякати українську громаду, розпорошити її та ізолювати від світового українства й демократичного світу. Тривають політичні переслідування, і бути українцем у сучасній Росії небезпечно. Світове українство не може стояти осторонь, і ми продовжимо відстоювати нашу громаду, нашу національну ідентичність», – заявляв тоді президент СКУ Павло Ґрод.

Тиск не припиняється – Семененко

Радіо Свобода не вдалося зв’язатися з керівництвом громадської організації «Сірий клин» в Омську. Так само голова правління «Сірого клину» Юрій Божескул відмовлявся від коментарів і російським ЗМІ.

Але, як розповів Радіо Свобода один із провідних українських активістів у Росії Валерій Семененко, колишній співголова Об’єднання українців Росії з 2005-го до 2012 року, коли цю організацію так само ліквідували через російські суди, Юрій Божескул нині не має бажання спілкуватися з журналістами.

Як розповів Семененко, він розмовляв із Божескулом, і той повідомив, що, маючи досить високу посаду в важливому місцевому виші, Сибірському державному автомобільно-дорожньому університеті, зазнав тиску і був змушений піддатися йому. За словами Семененка, після розмови з «людьми в цивільному» про можливі перспективи подальшого працевлаштування Божескул вимушено пішов на те, щоб не домовлятися з російською владою щодо виправлення заявлених нею порушень у діяльності «Сірого клину», а коли справа дійшла до суду, навіть не прийти на суд у справі закриття організації і не призначити довіреної особи на суді в цій справі. І, як каже Семененко, за такої ситуації нинішнє рішення російського суду вочевидь не буде оскаржуватися.

За повідомленнями місцевих омських засобів масової інформації, на суді були присутні як глядачі і слухачі тільки дві людини: попередній голова «Сірого клину» Сергій Винник, який раніше виступав у російських судах як представник Світового конгресу українців, захищаючи його від визнання «небажаною організацією» в Росії, і радник посольства України в Росії Вадим Бондарчук. Вони відмовилися від коментарів російським ЗМІ, а Бондарчук додав лише, що офіційна позиція Міністерства закордонних справ України з цього приводу буде оприлюднена на сайті МЗС. На цей час вона ще не оприлюднена.

Як прокоментував Радіо Свобода Валерій Семененко, який свого часу пройшов ліквідацію через російські суди однієї з провідних організацій українців у Росії, Об’єднання українців Росії, як її співголова 2012 року, за російським законодавством порушення можна обов’язково знайти практично в кожній громадській організації, якщо вона потрапить під перевірку влади.

За його словами, в організаціях українців у Росії такі перевірки почалися з 2009 року, і після того, як вони поклали край існуванню загальноросійських організацій українців, ці заходи тривають далі щодо регіональних.

Як розповів Семененко, враховуючи практику російських судів, деякі з ліквідованих таким чином через суди організацій українців у Росії й не намагалися оскаржувати ті рішення. Але й спроби зареєструвати організацію як нову теж блокувалися – як то було у випадку з Українським культурним центром «Дніпро» в Іркутську. За словами Семененка, після кількох невдалих спроб нової реєстрації там вирішили не витрачати більше грошей на оплату російського державного мита, і організація тепер існує без оформлення юридичної особи, що в принципі не забороняється законодавством Росії.

Як каже Валерій Семененко, за нинішніх умов у Росії організації місцевих українців змушені змінити обсяг своєї діяльності: вони обмежуються культурно-просвітницькою роботою і уникають нині кроків політичного характеру. Бо, наприклад, Світовий конгрес українців, членами якого є низка організацій українців у Росії, був визнаний «небажаною організацією» в цій країні саме після того, як виступав проти окупації Росією українського Криму, а такі виступи в Росії вважаються злочинними.