Безопасно ли бурить газ плотных песчаников в Донецкой области

Людей в селе Донецкой области взбудоражили планы «Нафтогазу України» разведать неподалеку запасы газа плотных песчаников (это не сланцевый газ, есть отличия, и мы сейчас расскажем, какие). Жители Крестища Святогорской громады и самого города Святогорска делятся страхами: окружающую среду уничтожат, вода уйдет или даже будет заражена радиацией. Из-за недовольства людей «Нафтогаз» организовывает для всех желающих поездки на свои скважины в других регионах. В первый раз в Харьковскую область поехали местные чиновники, депутаты и только один из противников бурения. В конце поездки он рассказал, убедило ли его увиденное. Местные жители собрали около тысячи подписей к руководителю Донецкой области Павлу Кириленко: просят поддержать создание возле села ландшафтного заказника, чтобы сохранить редкие виды растений и животных.

На территории Святогорской громады неподалеку от села Крестище хотят разведать запасы газа плотных песчаников. В планах у компании «Надра Юзівська», которой владеет «Нафтогаз України», в этом году: капитально отремонтировать скважину 613 (ее пробурили еще в советские времена) и начать бурить скважину номер 101. В первом квартале 2022 года планируют пробурить еще скважину номер 100. А потом (все зависит от результатов предыдущих бурений) хотят пробурить еще скважину номер 102. Глубина скважин будет достигать 5000 м.

В громаде «Нафтогаз» обещает построить и отремонтировать водопроводы и скважины, отремонтировать амбулаторию, улучшить уличное освещение и реализовать еще ряд проектов.

Также компания организовала первую поездку в Харьковскую область для желающих посмотреть, как бурят, и задать вопросы. Поехали чиновники и депутаты из Святогорска, и Алексей Варава, общественный деятель, выступающий против бурения.

Чего боятся люди

Люди против

Сергей Чевела, житель села Крестище, рассказал нам, что возле села – живописные места, есть пруды, и рядом духовный центр – Святогорская лавра. В таком месте, по мнению Чевелы, лучше бы развивать зеленый туризм. «Я считаю, что это (бурение – ред.) будет экологии вредить. Люди против. У нас население такое: живут с земли, живут с коров, бюджетная сфера только работает», – делится Сергей Чевела. По его мнению, от бурения пострадает экосистема и река Северский Донец. А ведь рядом еще – заброшенная урановая шахта в селе Адамовка.

Навряд ли присутствие газовой установки повысит туристическую привлекательность

Разделяет опасения Сергея и жительница Святогорска Анна Соляник. Она говорит, что на территории, где хотят бурить землю, растут краснокнижные растения и живут редкие животные. «Донецкая облгосадминистрация популяризует туристические магниты. Навряд ли присутствие газовой установки и скважин рядом с городом (Святогорском – ред.) на территории Святогорской ОТГ повысит туристическую привлекательность и позитивно повлияет на развитие Святогорска как туристического магнита».

Анна не спорит с тем, что страна нуждается в своих источниках энергии, однако, убеждена активистка, необходимо всесторонне изучить влияние бурения на природу Святогорья.

Газ не сланцевый, а плотных песчаников

Бурильщики хотят разведать газ плотных песчаников. Сланцевый газ в Украине не добывают. В «Нафтогазе» нам сообщили, что в стране нет специальной техники, да и добыча такого газа будет нерентабельной.

В чем отличие? Сланцевый газ залегает на глубине 1000-1500 метров, а газ плотных песчаников глубже: от 3500 до 5000 метров. При добыче газа плотных песчаников не всегда проводят гидроразрыв. Делать его или нет, – решают уже после того, как скважина пробурена.

Гидроразрыв – штука не новая для Украины

Технологию гидроразрыва активно начали обсуждать в 2011-2012 годах, когда в Украину пришла искать газ международная компания Shell. На самом деле, в Украине гидроразрыв пласта (ГРП) для того, чтобы больше газа выходило из скважины, используют с 60-х годов ХХ века, объясняет Виталий Чудак, руководитель проектов регионального развития компании «Нафтогаз».

Абсолютно никаких последствий не зафиксировано

«Для Украины технология абсолютно не новая сегодня: ввиду того, что в Украине технологию гидроразрыва используют с 60-х годов. Если сравнить количество проведенных гидроразрывов, то в 2019 году компания «Нафтогаз» осуществила около 170 гидроразрывов на территории Полтавской и Харьковской областей, – приводит статистику Виталий и добавляет: – Абсолютно никаких последствий не зафиксировано, учитывая, что постоянно проводится послепроектный мониторинг после нашей деятельности. Поэтому последствий сегодня не зафиксировано».

А что с урановыми шахтами?

Евгений Баранов, представитель «Надра Юзівська», рассказал, что сотрудники компании замеряли радиационный фон возле затопленной шахты неподалеку от села Крестище, брали на анализ воду из колодцев местных жителей, из озер, которые могут соседствовать с буровой площадкой. Результаты анализов обещают предоставить в общий доступ.

Чтобы дизайн нашей скважины не пересекался с забоями этой шахты

«Относительно урановых шахты, – компания понимает важность данного вопроса и планирует свою деятельность, взвешивая и оценивая все возможные риски. Поскольку информации о данной урановой шахте в публичном доступе нет, мы обратились во все уполномоченные органы, чтобы получить максимально развернутую информацию.., чтобы дизайн нашей скважины ни в коем случае не пересекался с забоями этой шахты, если они имеются», – комментирует возможное соседство бурильщиков и урана Евгений Баранов.

Запросы направили в профильные учреждения. Уже пришло два ответа о том, что информации нет. Сейчас ждут подробную информацию от Госгеонедр и Службы ядерной безопасности. Евгений Баранов говорит, что информацию проанализируют и, если надо, пересмотрят планы по бурению.

Как бурят в Харьковской области

Чем хотят бурить землю в Крестище? Такое же оборудование уже работает на территории Наталинской громады в Харьковской области. Николай Розлуцкий, начальник Крестищенского отделения буровых работ, говорит, что на площадке одновременно работают 26 человек. Сама бурильная площадка занимает в среднем 3,5 гектара площади. Подъездную дорогу к ней и саму площадку уложили плитами. Вышка с основанием – 55,5 метров в высоту. При бурении используют китайские трубы, а когда скважина готова – в ход идут трубы украинского производства. Трубы от почвы и подземных вод изолируют специальным тампонажным цементом. Буровики говорят, что вода – главный враг. Если она попадет в скважину, то вся работа пойдет насмарку.

Станок китайского производства. Верхний привод – американский

«Тут у нас работает станок производства Honghua, – говорит Розлуцкий, – станок 450-тонный, китайское производство. Система верхнего привода тут – американский производитель. Двигатели – также американский производитель. Вся электроника – это немецкий производитель. Буровые насосы мощностью 1600 лошадиных сил – производитель из Китая».

Буровой раствор и амбары

Буровой раствор (это специальная глина, разбавленная водой) непрерывно циркулирует в скважине. Когда он выходит наверх, его отделяют от породы, и жидкость снова попадает в скважину. А сама порода с водой и, возможно, с сопутствующими компонентами бурения, попадает в шламовые амбары. Техническую воду из последнего амбара могут повторно использовать для бурения. Александр Гордийчук, начальник буровой установки, уверяет, что почва надежно защищена от контакта с содержимым амбаров.

Вода вывозится на утилизацию, либо используется повторно, либо везем на соседнюю буровую

«Перед тем, как запустить в работу шламовые амбары, экскаватором выкапывается амбар, потом специально стелется волокно и специально стелется пленка, которая изолирует грунт от отходов бурения, – рассказывает Гордийчук про этапы подготовки амбаров для породы. – По окончанию бурения эта вода вывозится на утилизацию на специальный завод, либо используется повторно, либо везем на соседнюю буровую. То есть, в конце тут остается чистая земля без химикатов и загрязняющих веществ. Чернозем хранится отдельно, а грунт хранится отдельно. По экологическим нормам запрещено, что они были вперемешку. Когда мы отсюда съедем, бульдозеры сверху разровняют грунт, а потом – плодородный чернозем».

Как это отразилось на громаде

В Наталинской громаде, где активно добывают газ, живут 12 тысяч человек. Елена Третьяк, сельский голова Наталино, не скрывает, что основной доход громада получает от работы «Нафтогаза». Это налог на доходы физических лиц и разные проекты.

Если бы у нас не было «Нафтогаза», – Наталинской громаде не было бы

«Мы составляем договора спонсорской безоплатной помощи, по договоренности, мы участвуем в грантовых проектах. Почти 80 процентов средств Наталинской громады – это НДФЛ это предприятий нефтегазовой промышленности. Если бы у нас не было «Нафтогаза», – Наталинской громаде не было бы, за что существовать», – разводит руками Елена Третьяк.

А что в громаде с экологией? В Наталино говорят, что уровень воды в колодцах начал падать последние три года. А землю тут бурят уже лет шестьдесят. Что касается скважин, которые берут воду из второго слоя (он ниже первого, который питает колодцы), то проблем с водой, уверяют чиновники, там нет.

Да, вода уходит. Проблема есть. Но мы ее с «Нафтогазом не связываем

«Нафтогаз» у нас здесь всегда, с 60-х годов бурение проходит. И сейчас – не самая активная фаза бурения. Я бы сейчас не связывала природные процессы, природные катаклизмы и естественные смены пластов именно с деятельностью на нашей территории… Да, вода уходит. Но у нас был «Нафтогаз» всегда, – и вода прибывала, у нас в погребах у людей была вода. Картошку вытаскивали люди. И они бурили. Сейчас везде вода уходит, не только на территории, где есть вышки. Да, проблема есть. Но мы ее с «Нефтегазом не связываем», – делится опытом соседства с буровыми вышками и скважинами сельский голова..

И еще цифры: в 2020 году громада получила 4 миллиона рентной платы (это плата за пользование природными ресурсами) за год, в этом году 5 миллионов – за первый квартал из-за того, что выросла стоимость газа.

Компании в Украине работают по мировым стандартам – Кобаль

Геннадий Кобаль, директор компании «ExPro Consulting», говорит, что в основном газ в Украине добывают из старых месторождений. По словам, эксперта, они уже исчерпаны. Например, запасы Шебелинского месторождения истощены где-то на 75 процентов. Поэтому и возникла необходимость искать новые месторождения и новые запасы газа. А конъюнктура рынка таково, что сейчас выгодно реализовывать новые проекты по добыче газа плотных песчаников, считает эксперт.

Высокая цена на газ компенсирует расходы на поиск и добычу

«Добыча газа напрямую зависит от цены. Сейчас ситуация такая, что цена на газ очень высокая – 350 долларов за тысячу кубометров. То есть, сейчас выгодно добывать сложный газ, тот газ, на который надо потратить много средств. То есть, высокая цена на газ компенсирует все те расходы, которые будут потрачены на поиск газа и на его добычу», – анализирует нюансы рынка Кобаль.

Возле Крестища под Славянском не будет происходить чего-то такого, что раньше не делали в других регионах страны: сначала пробурят скважину, а потом будут заставлять газ выходить из плотных пород: или с помощью ГРП, или другими методами.

Никакая компания не заинтересована в том, чтобы сэкономить и сделать что-то плохо

«Я вам скажу, что уже лет десять, а некоторые компании – лет пятнадцать тут, в Украине, работают по стандартам ведущих мировых компаний. То есть, если это бурение, то оно проводится в соответствии с теми требованиями, которые есть во всем мире, – так характеризует эксперт современные технологии бурения в Украине и добавляет: – Ту питьевую воду, которую используют люди, и тот газ, который добывается из скважины, – они никаким образом нигде не пересекаются. Никакая компания не заинтересована в том, чтобы сэкономить и сделать что-то плохо. Это же их хлеб. И если сделать плохо скважину, – то она не будет давать газ».

Позиция власти

Решение будет принято законным путем

Городской голова Святогорска Владимир Бандура побывал на буровой вышке «Нафтогаза» в Харьковской области. Говорит, что увидел чистоту и вокруг – пшеничные поля.

«Решение будет принято законным путем. И надо максимально донести информацию, что это безопасно. Потому что я многократно говорил, что я всегда буду на стороне громады, людей», – делится впечатлениями от увиденного чиновник.

Бандура пообещал создать рабочую группу вместе с обеспокоенными местными жителями, потом проведут общественные слушания. И уже потом решат, давать ли землю «Нафтогазу» для разведки.

Если местные жители будут против добычи газа, – невозможно, что это произойдет

Ситуацию с разведкой и добычей газа нам прокомментировал руководитель Донецкой области Павел Кириленко: «Это земли громады. И громаде в первую очередь решать, что будет происходить на территории громады… Мы проходили уже несколько месяцев назад возможную добычу циркония. И я конкретно говорил об этом и профильным министерствам: какие бы разрешения не были даны, одно из условий – проведение общественных обсуждений. Если местные жители будут против добычи газа, – невозможно, что это произойдет».

Такая добыча исключает риски – Варава

Алексей Варава, общественный деятель из Святогорска, – пока что единственный из недовольных перспективами бурения поехал посмотреть на буровую вышку в Харьковской области.

Добыча отвечает тем требованиям, чтобы исключить те риски, о которых мы все время говорим

«Откуда опасения: мы были у наших соседей в Яремовке и Студенке (села в Харьковской области возле Святогорска, где добывают газ – ред.). Те методы, которыми добывается там, они нас и настроили, оттуда и пошел негатив. Сейчас мы здесь видим совершенно другой подход. Это современное оборудование, все технологически новое, оно отвечает нынешним требованиям и нашим опасениям. Я приятно удивлен, что есть добыча газа такими методами. Я вижу, что она отвечает тем требованиям, чтобы исключить те риски, о которых мы все время говорим», – подводит итог поездки Алексей. Теперь, говорит общественный деятель, ему есть над чем поразмыслить.

Сейчас жители Крестища собирают подписи под обращением к руководителю Донецкой области Павлу Кириленко. Люди убеждены, что бурение скважин негативно отразится на природе. Поэтому просят поспособствовать созданию возле села ландшафтного заказника местного значения «Хрестищенські пагорби». Уже собрали больше 800 подписей. Кириленко пообещал рассмотреть заявление, как только оно дойдет до администрации.

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