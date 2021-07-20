Шойгу не з’явився за викликом СБУ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу не з’явився в управління СБУ в Маріуполі. Це підтвердили на запит проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії у СБУ.

Шойгу мав з’явитися у Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Викликали його туди повісткою від Служби безпеки України для вручення письмової підозри за частиною 3 статті 27 ККУ та частиною 5 статті 260 «Створення непередбачених законом воєнізованих збройних формувань, що призвело до загибелі людей».

Минулого тижня стало відомо, що Служба безпеки України викликала міністра оборони Росії Сергія Шойгу для проведення слідчих (процесуальних) дій. Ще одну повістку СБУ підготувала для бізнесмена, засновника інвестфонду Marshall Capital Partners Костянтина Малофєєва.

Кримінальні справи щодо Шойгу і Малофєєва відкрили в Україні в 2014 році. Очільник Міноборони Росії підозрюється в «організації участі невстановлених осіб в незаконних збройних формуваннях», бізнесмен Малофєєв – у пособництві фінансування «невстановлених осіб в незаконних збройних формуваннях на території України».

Ні сам Шойгу, ні Міноборони Росії не коментували цю інформацію.