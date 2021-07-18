СБУ викликала російського міністра оборони Шойгу в Маріуполь для проведення слідчих дій

Служба безпеки України викликала міністра оборони Росії Сергія Шойгу для проведення слідчих (процесуальних) дій, повідомляє сайт СБУ в оприлюдненій повістці.

Так, Шойгу мають намір вручити письмову підозру за частиною 3 статті 27 ККУ та частиною 5 статті 260 «Створення непередбачених законом воєнізованих збройних формувань, що призвело до загибелі людей».

Згідно з документом, Шойгу має прибути в слідчий відділ СБУ у Маріуполі 20 липня. Повістка підписана слідчим ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях Тарасом Бутенком.

«У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України», – йдеться у повістці.

Такий же документ СБУ підготувала і для бізнесмена, засновника інвестфонду Marshall Capital Partners Костянтина Малофєєва.

Кримінальні справи щодо Шойгу і Малофєєва відкрили в Україні в 2014 році. Очільник Міноборони Росії підозрюється в «організації участі невстановлених осіб в незаконних збройних формуваннях», бізнесмен Малофєєв – у пособництві фінансування «невстановлених осіб в незаконних збройних формуваннях на території України».

Публічних коментарів Шойгу і Малофєєва з цього приводу наразі немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».